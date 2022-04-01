https://ria.ru/20220401/kompensatsiya-1781259610.html

Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников

Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников - РИА Новости, 01.04.2022

Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников

Власти Подмосковья компенсируют почти 3 миллиарда рублей перевозчикам региона за проезд льготников на коммерческих маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

2022-04-01T12:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

льготы

общественный транспорт

правительство московской области

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья компенсируют почти 3 миллиарда рублей перевозчикам региона за проезд льготников на коммерческих маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Получить выпадающие доходы за проезд льготников смогут 117 перевозчиков. Бесплатный проезд в общественном транспорте региона на коммерческих маршрутах, предусмотрен пенсионерам по возрасту, ветеранам труда, детям из многодетных семей, жителям предпенсионного возраста и другим.Она добавила, что общий размер выплат за январь оценивается в 175 миллионов рублей. Чтобы получить средства, перевозчик должен предоставить в Минтранс области заполненное соглашение и финансовую документацию об объеме пассажиропотока.

https://ria.ru/20220209/transport-1771969730.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), льготы, общественный транспорт, правительство московской области