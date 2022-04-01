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Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/kompensatsiya-1781259610.html
Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников
Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников - РИА Новости, 01.04.2022
Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников
Власти Подмосковья компенсируют почти 3 миллиарда рублей перевозчикам региона за проезд льготников на коммерческих маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:49
2022-04-01T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
льготы
общественный транспорт
правительство московской области
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья компенсируют почти 3 миллиарда рублей перевозчикам региона за проезд льготников на коммерческих маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Получить выпадающие доходы за проезд льготников смогут 117 перевозчиков. Бесплатный проезд в общественном транспорте региона на коммерческих маршрутах, предусмотрен пенсионерам по возрасту, ветеранам труда, детям из многодетных семей, жителям предпенсионного возраста и другим.Она добавила, что общий размер выплат за январь оценивается в 175 миллионов рублей. Чтобы получить средства, перевозчик должен предоставить в Минтранс области заполненное соглашение и финансовую документацию об объеме пассажиропотока.
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московская область (подмосковье), льготы, общественный транспорт, правительство московской области
12:49 01.04.2022
 

Перевозчикам Подмосковья компенсируют проезд льготников

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья компенсируют почти 3 миллиарда рублей перевозчикам региона за проезд льготников на коммерческих маршрутах, говорится в сообщении пресс-службы областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Получить выпадающие доходы за проезд льготников смогут 117 перевозчиков. Бесплатный проезд в общественном транспорте региона на коммерческих маршрутах, предусмотрен пенсионерам по возрасту, ветеранам труда, детям из многодетных семей, жителям предпенсионного возраста и другим.
"Чтобы компенсировать недополученные доходы за предоставленные льготы и скидки, перевозчикам из бюджета региона в этом году направят порядка 2,9 миллиарда рублей. Выплаты субсидии за прошлые месяцы уже начались", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Анны Кротовой.
Она добавила, что общий размер выплат за январь оценивается в 175 миллионов рублей. Чтобы получить средства, перевозчик должен предоставить в Минтранс области заполненное соглашение и финансовую документацию об объеме пассажиропотока.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛьготыОбщественный транспортПравительство Московской области
 
 
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