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Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки - РИА Новости, 01.04.2022
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Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки
Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки - РИА Новости, 01.04.2022
Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки
Омича, изнасиловавшего 11-летнюю девочку, которого удалось поймать благодаря ее другу, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:29
2022-04-01T12:29
россия
происшествия
омская область
омск
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Омича, изнасиловавшего 11-летнюю девочку, которого удалось поймать благодаря ее другу, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.По данным следствия, 25 сентября 2021 года Дмитрий Стаховский, выпивая с товарищем в кустах, увидел гуляющую на улице 11-летнюю девочку, завел ее в лесополосу и изнасиловал. 29-летний мужчина вину не признал, заявив, что "девочка сама предложила ему секс", говорится в релизе."Однако следствием эта неправдоподобная версия была опровергнута собранными доказательствами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта "б" части 4 статьи 131 УК РФ. Приговором Омского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.Задержать Стаховского удалось благодаря мальчику, который играл с девочкой. Он побежал домой и рассказал родителям, что ее "увел незнакомый дядя".Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован.
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россия, происшествия, омская область, омск, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
12:29 01.04.2022
 
Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки

Омич, изнасиловавший 11-летнюю девочку, получил 17 лет колонии строгого режима

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Скульптура богини Фемиды
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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Омича, изнасиловавшего 11-летнюю девочку, которого удалось поймать благодаря ее другу, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
По данным следствия, 25 сентября 2021 года Дмитрий Стаховский, выпивая с товарищем в кустах, увидел гуляющую на улице 11-летнюю девочку, завел ее в лесополосу и изнасиловал. 29-летний мужчина вину не признал, заявив, что "девочка сама предложила ему секс", говорится в релизе.
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"Однако следствием эта неправдоподобная версия была опровергнута собранными доказательствами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта "б" части 4 статьи 131 УК РФ. Приговором Омского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.
Задержать Стаховского удалось благодаря мальчику, который играл с девочкой. Он побежал домой и рассказал родителям, что ее "увел незнакомый дядя".
Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован.
 
РоссияПроисшествияОмская областьОмскКриминалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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