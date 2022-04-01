https://ria.ru/20220401/koloniya-1781249908.html

Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки

Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки - РИА Новости, 01.04.2022

Омича приговорили к 17 годам колонии за изнасилование 11-летней девочки

Омича, изнасиловавшего 11-летнюю девочку, которого удалось поймать благодаря ее другу, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:29

2022-04-01T12:29

2022-04-01T12:29

россия

происшествия

омская область

омск

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 1 апр - РИА Новости. Омича, изнасиловавшего 11-летнюю девочку, которого удалось поймать благодаря ее другу, приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.По данным следствия, 25 сентября 2021 года Дмитрий Стаховский, выпивая с товарищем в кустах, увидел гуляющую на улице 11-летнюю девочку, завел ее в лесополосу и изнасиловал. 29-летний мужчина вину не признал, заявив, что "девочка сама предложила ему секс", говорится в релизе."Однако следствием эта неправдоподобная версия была опровергнута собранными доказательствами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пункта "б" части 4 статьи 131 УК РФ. Приговором Омского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - пояснили в пресс-службе.Задержать Стаховского удалось благодаря мальчику, который играл с девочкой. Он побежал домой и рассказал родителям, что ее "увел незнакомый дядя".Приговор пока в силу не вступил и может быть обжалован.

https://radiosputnik.ria.ru/20220328/bastrykin-1780508621.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, омская область, омск, криминал, следственный комитет россии (ск рф)