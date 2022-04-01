https://ria.ru/20220401/kndr-1781237018.html

В Южной Корее заявили о готовности к ядерным испытаниям КНДР

В Южной Корее заявили о готовности к ядерным испытаниям КНДР - РИА Новости, 01.04.2022

В Южной Корее заявили о готовности к ядерным испытаниям КНДР

Сеул готов к любым сценариям на случай ядерного испытания КНДР и внимательно следит за деятельностью Пхеньяна с этой сфере в тесном сотрудничестве с США,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:34

2022-04-01T11:34

2022-04-01T11:34

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кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

ким чен ын

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сша

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СЕУЛ, 1 апр – РИА Новости. Сеул готов к любым сценариям на случай ядерного испытания КНДР и внимательно следит за деятельностью Пхеньяна с этой сфере в тесном сотрудничестве с США, сообщило в пятницу министерство объединения Республики Корея."Южнокорейские и американские разведывательные службы внимательно наблюдают и отслеживают деятельность Северной Кореи, связанную с подготовкой к ядерному испытанию, на основе тесного сотрудничества мы сохраняем твердую готовность к любым вариантам развития событий", - заявила представитель министерства Ли Чжон Чжу на брифинге.Она отметила, что власти не могут подтвердить журналистам какие-либо детали военной информации касательно состояния полигона Пхунгери на данным момент.Как сообщают западные СМИ, появляется все больше признаков того, что Северная Корея может вскоре провести ядерное испытание, в том числе рост активности в районе ядерного полигона Пхунгери. По данным источников телеканала CNN в правительстве США, Северная Корея недавно возобновила рытье туннелей и строительные работы на полигоне.Ранее агентство Ренхап также со ссылкой на источники сообщало, что Северная Корея работает над скорейшим восстановлением подхода к третьему тоннелю ядерного полигона Пхунгери, раскапывая боковую часть тоннеля, вместо попыток восстановить основной вход. Это должно ускорить восстановление функциональности тоннеля и рассматривается как подготовка к возможному скорому проведению седьмого для КНДР ядерного испытания.По данным источников агентства, срочно восстановить первый и второй тоннели, где ранее КНДР проводила ядерные испытания, было бы сложно, в то время как третий и четвертый тоннели могут быть приведены в пригодное состояние. По оценкам источников агентства, восстановить объект можно уже через месяц.В мае 2018 года КНДР провела демонтаж туннелей на испытательном ядерном полигоне Пхунгери. Три тоннеля полигона были взорваны на глазах у примерно 20 журналистов, приглашенных в КНДР для освещения этого события. В то же время международных экспертов по ядерному оружию Северная Корея на полигон не допустила.Предполагается, что Пхеньян может провести испытание небольшого ядерного заряда, который можно было бы устанавливать на тактические ракеты, 25 апреля в честь годовщины основания Корейской народно-революционной армии. Если эксперимент состоится, это будет первое ядерное испытание для Пхеньяна за четыре с половиной года.С конца 2017 года Пхеньян придерживался добровольного моратория на ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Но в январе Ким Чен Ын распорядился из-за враждебной политики Вашингтона пересмотреть меры по укреплению доверия с США, принятые Пхеньяном "по собственной инициативе", и изучить вопрос возобновления "всей временно приостановленной деятельности".КНДР 24 марта произвела в сторону Японского моря пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий, что предполагает и возможное возвращение к ядерным испытаниям. Эксперт РИА Новости также ранее заявлял, что Северная Корея может провести ядерное испытание в мае-июне.

https://ria.ru/20220331/kndr-1781098280.html

https://ria.ru/20220328/kndr-1780378437.html

https://ria.ru/20220326/dialog-1780189640.html

кндр (северная корея)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, ким чен ын, корейский полуостров, сша