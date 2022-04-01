Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220401/kino-1781305203.html
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов - РИА Новости, 01.04.2022
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов
Президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:00
2022-04-01T15:00
культура
общество
новости культуры
владимир путин
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25301/14/253011463_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_1cf1c348e6b8da006c6e343e29a58aa2.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Стопроцентное финансирование можно будет получить на создание художественных и документальных картин, в том числе научно-популярных фильмов и уникальных анимационных проектов.Финансирование смогут получить граждане, реализующие основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности "Режиссура кино и телевидения" или по творческо-исполнительской специальности "Режиссура аудиовизуальных искусств", в течение пяти лет после получения ими высшего образования.
https://ria.ru/20210702/putin-1739545993.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25301/14/253011463_62:0:333:203_1920x0_80_0_0_8628b61023d185db2d97a6c6994ae522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, новости культуры, владимир путин, кино и сериалы
15:00 01.04.2022
 
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов

Президент Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов

© РИА Новости / Георгий КуролесинСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Георгий Куролесин
Съемки фильма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Стопроцентное финансирование можно будет получить на создание художественных и документальных картин, в том числе научно-популярных фильмов и уникальных анимационных проектов.
Финансирование смогут получить граждане, реализующие основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности "Режиссура кино и телевидения" или по творческо-исполнительской специальности "Режиссура аудиовизуальных искусств", в течение пяти лет после получения ими высшего образования.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по подготовке специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля 2021, 11:00
Путин подписал закон о бесплатном втором высшем творческом образовании
 
КультураОбществоНовости культурыВладимир ПутинКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала