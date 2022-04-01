https://ria.ru/20220401/kino-1781305203.html
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов - РИА Новости, 01.04.2022
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов
Президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T15:00
2022-04-01T15:00
2022-04-01T15:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Стопроцентное финансирование можно будет получить на создание художественных и документальных картин, в том числе научно-популярных фильмов и уникальных анимационных проектов.Финансирование смогут получить граждане, реализующие основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности "Режиссура кино и телевидения" или по творческо-исполнительской специальности "Режиссура аудиовизуальных искусств", в течение пяти лет после получения ими высшего образования.
https://ria.ru/20210702/putin-1739545993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новости культуры, владимир путин, кино и сериалы
Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютных фильмов
Президент Путин подписал закон о полном госфинансировании фильмов режиссеров-дебютантов