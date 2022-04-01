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Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 01.04.2022
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Шоубиз
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Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино
Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино - РИА Новости, 01.04.2022
Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино
Американский актер Джим Керри заявил, что намерен завершить карьеру в киноиндустрии. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:12
2022-04-01T11:12
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джим керри
кино и сериалы
шоу-бизнес
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский актер Джим Керри заявил, что намерен завершить карьеру в киноиндустрии.Актер отметил, что наслаждается рисованием и духовной жизнью. "Мне уже достаточно, я сделал достаточно", – объяснил Керри.Джим родился в Канаде в 1962 году, его семья переехала в США, когда будущий комик был еще ребенком. Известность актеру принесли роли в фильмах "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Гринч — похититель Рождества".
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знаменитости, джим керри, кино и сериалы, шоу-бизнес, новости культуры
11:12 01.04.2022
 
Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино

Джим Керри заявил об уходе на пенсию и завершении кинокарьеры

© AP Photo / Richard ShotwellАктер Джим Керри
Актер Джим Керри - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Richard Shotwell
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Американский актер Джим Керри заявил, что намерен завершить карьеру в киноиндустрии.

"Я ухожу на пенсию... Да, скорее всего... Я (говорю) довольно серьезно. Посмотрим, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то я могу продолжить, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь", – заявил комик в эфире программы Access Hollywood.

Актер отметил, что наслаждается рисованием и духовной жизнью.
"Мне уже достаточно, я сделал достаточно", – объяснил Керри.
Джим родился в Канаде в 1962 году, его семья переехала в США, когда будущий комик был еще ребенком. Известность актеру принесли роли в фильмах "Маска", "Эйс Вентура", "Шоу Трумана", "Вечное сияние чистого разума" и "Гринч — похититель Рождества".
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