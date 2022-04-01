Джим Керри объявил о завершении карьеры в кино

"Я ухожу на пенсию... Да, скорее всего... Я (говорю) довольно серьезно. Посмотрим, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то я могу продолжить, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь", – заявил комик в эфире программы Access Hollywood.