https://ria.ru/20220401/kassa-1781335026.html

Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты

Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты - РИА Новости, 01.04.2022

Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты

Кассовая лента в России подорожала вдвое-втрое по сравнению с февралем, а в некоторых субъектах РФ фиксируется ее дефицит, заявил замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:35

2022-04-01T16:35

2022-04-01T16:36

экономика

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

дефицит

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кассовая лента в России подорожала вдвое-втрое по сравнению с февралем, а в некоторых субъектах РФ фиксируется ее дефицит, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего, в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту, в некоторых регионах, в отдельных, появился дефицит", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты - в том числе, розничные сети и банки - использовали не только отечественную, но и импортную ленту. "Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объем рынка", - уточнил он.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, дефицит