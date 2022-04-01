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Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты
Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты - РИА Новости, 01.04.2022
Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты
Кассовая лента в России подорожала вдвое-втрое по сравнению с февралем, а в некоторых субъектах РФ фиксируется ее дефицит, заявил замглавы Минпромторга Виктор... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:35
2022-04-01T16:35
2022-04-01T16:36
экономика
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
дефицит
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кассовая лента в России подорожала вдвое-втрое по сравнению с февралем, а в некоторых субъектах РФ фиксируется ее дефицит, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов."Действительно, у нас сейчас есть рост цен, прежде всего, в два-три раза по сравнению с февралем на кассовую ленту, в некоторых регионах, в отдельных, появился дефицит", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".Евтухов пояснил, что это связано с тем, что потребители кассовой ленты - в том числе, розничные сети и банки - использовали не только отечественную, но и импортную ленту. "Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть, даже больше объем рынка", - уточнил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, дефицит
16:35 01.04.2022 (обновлено: 16:36 01.04.2022)
Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты
Минпромторг: цены на кассовую ленту выросли в два-три раза, в некоторых регионах — дефицит