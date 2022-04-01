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Подмосковье стало одним из лучших регионов по качеству городской среды - РИА Новости, 01.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220401/kachestvo-1781340718.html
Подмосковье стало одним из лучших регионов по качеству городской среды
Подмосковье стало одним из лучших регионов по качеству городской среды - РИА Новости, 01.04.2022
Подмосковье стало одним из лучших регионов по качеству городской среды
Московская область стала одним из российских регионов –лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:56
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Московская область стала одним из российских регионов –лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными городами с лучшей городской средой признали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы и Красногорск, сообщил телеканал "360".При формировании индекса учитываются такие параметры, как качество жилья, дорог, озеленения, а также общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Рассматриваются шесть параметров: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, современность и актуальность среды, идентичность, разнообразие и эффективность управления."Формирование данного индекса имеет большое значение. Это очень важный механизм, который позволяет систематизировать работу. Когда четыре года назад началась эта работа, мы многое узнали, стабилизировали границы наших территорий, посмотрели, где у нас какие вещи западают. И так каждый год благодаря такой слаженной работе получается увеличивать и улучшать комфортную среду в наших городах по разным совершенно направлениям", – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Он отметил, что по итогам прошлого года оценку "благоприятная городская среда" получили 67 городов МО, что составляет 91% от их общего количества.
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московская область (подмосковье)
16:56 01.04.2022
 

Подмосковье стало одним из лучших регионов по качеству городской среды

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид на город Долгопрудный
Вид на город Долгопрудный - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Московская область стала одним из российских регионов –лидеров по качеству городской среды за 2021 год по версии института развития "ДОМ.РФ". Подмосковными городами с лучшей городской средой признали Реутов, Долгопрудный, Видное, Люберцы и Красногорск, сообщил телеканал "360".
При формировании индекса учитываются такие параметры, как качество жилья, дорог, озеленения, а также общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, общегородское пространство. Рассматриваются шесть параметров: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, современность и актуальность среды, идентичность, разнообразие и эффективность управления.
"Формирование данного индекса имеет большое значение. Это очень важный механизм, который позволяет систематизировать работу. Когда четыре года назад началась эта работа, мы многое узнали, стабилизировали границы наших территорий, посмотрели, где у нас какие вещи западают. И так каждый год благодаря такой слаженной работе получается увеличивать и улучшать комфортную среду в наших городах по разным совершенно направлениям", – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он отметил, что по итогам прошлого года оценку "благоприятная городская среда" получили 67 городов МО, что составляет 91% от их общего количества.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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