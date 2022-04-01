09:38 01.04.2022 (обновлено: 13:30 01.04.2022)
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет и ремонтировал его под обстрелом
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под минометным огнем.
Видеоинтервью с летчиком опубликовало Минобороны.
"При подходе вертолет получил огневое поражение стрелковым (оружием. — Прим. ред.), получил пробоины, через полторы минуты отказал двигатель <…> на одном движке дотянул до своих войск, до площадки подскока", — рассказал пилот.
После посадки у Ка-52 отказал и второй двигатель. Через три часа к экипажу добрались техники, которые в условии обстрелов смогли отремонтировать машину, после чего "Аллигатор" перелетел на основную базу.
"Этот обстрел уже у меня не первый — и до этого было. Мой экипаж был обстрелян ПЗРК, ведомый подсказал, вовремя дал команду: "Ракета! Падай!" Автоматически сработали, упали на предельно малую высоту, отстрелили тепловые ловушки и за лесом спрятались от этой ракеты. Ракета взорвалась, не долетев до меня 500 метров", — рассказал пилот.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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