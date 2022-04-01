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Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/ka-52-1781210491.html
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет - РИА Новости, 01.04.2022
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет
Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:38
2022-04-01T13:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
ка-52 "аллигатор"
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под минометным огнем.Видеоинтервью с летчиком опубликовало Минобороны."При подходе вертолет получил огневое поражение стрелковым (оружием. — Прим. ред.), получил пробоины, через полторы минуты отказал двигатель &lt;…&gt; на одном движке дотянул до своих войск, до площадки подскока", — рассказал пилот.После посадки у Ка-52 отказал и второй двигатель. Через три часа к экипажу добрались техники, которые в условии обстрелов смогли отремонтировать машину, после чего "Аллигатор" перелетел на основную базу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html
https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, ка-52 "аллигатор", в мире
09:38 01.04.2022 (обновлено: 13:30 01.04.2022)
 
Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет

Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет и ремонтировал его под обстрелом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под минометным огнем.
Видеоинтервью с летчиком опубликовало Минобороны.
Уничтожение позиций ВСУ боевыми вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 09:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ вертолетами
"При подходе вертолет получил огневое поражение стрелковым (оружием. — Прим. ред.), получил пробоины, через полторы минуты отказал двигатель <…> на одном движке дотянул до своих войск, до площадки подскока", — рассказал пилот.
После посадки у Ка-52 отказал и второй двигатель. Через три часа к экипажу добрались техники, которые в условии обстрелов смогли отремонтировать машину, после чего "Аллигатор" перелетел на основную базу.
"Этот обстрел уже у меня не первый — и до этого было. Мой экипаж был обстрелян ПЗРК, ведомый подсказал, вовремя дал команду: "Ракета! Падай!" Автоматически сработали, упали на предельно малую высоту, отстрелили тепловые ловушки и за лесом спрятались от этой ракеты. Ракета взорвалась, не долетев до меня 500 метров", — рассказал пилот.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уничтожение украинского ЗРК «Бук-М1» высокоточным ракетным ударом. Видео Минобороны России - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассКа-52 "Аллигатор"В мире
 
 
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