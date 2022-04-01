https://ria.ru/20220401/ka-52-1781210491.html

Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет

Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет - РИА Новости, 01.04.2022

Пилот Ка-52 на Украине посадил подбитый вертолет

Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:38

2022-04-01T09:38

2022-04-01T13:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

ка-52 "аллигатор"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576515714_0:275:3129:2035_1920x0_80_0_0_a2e95a4f85c5fa1736f4ae3a3d0dac8c.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пилот российского боевого вертолета Ка-52, который подбили украинские военные, рассказал, как посадил машину с отказавшим двигателем и отремонтировал под минометным огнем.Видеоинтервью с летчиком опубликовало Минобороны."При подходе вертолет получил огневое поражение стрелковым (оружием. — Прим. ред.), получил пробоины, через полторы минуты отказал двигатель <…> на одном движке дотянул до своих войск, до площадки подскока", — рассказал пилот.После посадки у Ка-52 отказал и второй двигатель. Через три часа к экипажу добрались техники, которые в условии обстрелов смогли отремонтировать машину, после чего "Аллигатор" перелетел на основную базу.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/ka-52-1781003669.html

https://ria.ru/20220330/buk-1780974417.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, ка-52 "аллигатор", в мире