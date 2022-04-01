13:00 01.04.2022 (обновлено: 15:00 02.04.2022)
Москва и Минск создают единую инфраструктуру для научных исследований
Мезенцев заявил, что Москва и Минск создают единую инфраструктуру для научных исследований
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Флаги России и Белоруссии
МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу над созданием единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований, сообщил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы планируем в этом году представить на рассмотрение на заседании Совета министров Союзного государства предварительные разработки проекта постановления совмина о формировании единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований", - приводит слова Мезенцева агентство Белта.
По его словам, речь идет о том, чтобы не тратить дополнительные средства неразумно, а использовать наработки каждой из сторон. "В фундаментальных исследованиях - более (касается - ред.) Российской Федерации, в прикладных, в том числе в области микроэлектроники, - больше востребуя результаты работы белорусских ученых", - сказал госсекретарь.
Он также заявил, что "достичь нового уровня конкурентоспособности продукции, которая выпускается на предприятиях в одной и другой братских странах, на совместных предприятиях невозможно без учета научных достижений, современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и результатов прежде всего прикладных и фундаментальных научных исследований".
"На этом этапе водопада санкций, жесточайшего давления в отношении России и Беларуси мы обязаны пройти сложный путь переосмысления, выхода на новые программы импортозамещения и осмысления того потенциала, который есть у каждой страны в Союзном государстве", - заявил госсекретарь.