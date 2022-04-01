https://ria.ru/20220401/issledovaniya-1781454144.html

Москва и Минск создают единую инфраструктуру для научных исследований

Москва и Минск создают единую инфраструктуру для научных исследований - РИА Новости, 02.04.2022

Москва и Минск создают единую инфраструктуру для научных исследований

Белоруссия и Россия ведут работу над созданием единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований, сообщил в пятницу государственный... РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-01T13:00

2022-04-01T13:00

2022-04-02T15:00

белоруссия

россия

союзное государство

наука

в мире

союзное государство

дмитрий мезенцев

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МИНСК, 1 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия ведут работу над созданием единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований, сообщил в пятницу государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.По его словам, речь идет о том, чтобы не тратить дополнительные средства неразумно, а использовать наработки каждой из сторон. "В фундаментальных исследованиях - более (касается - ред.) Российской Федерации, в прикладных, в том числе в области микроэлектроники, - больше востребуя результаты работы белорусских ученых", - сказал госсекретарь.Он также заявил, что "достичь нового уровня конкурентоспособности продукции, которая выпускается на предприятиях в одной и другой братских странах, на совместных предприятиях невозможно без учета научных достижений, современных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и результатов прежде всего прикладных и фундаментальных научных исследований"."На этом этапе водопада санкций, жесточайшего давления в отношении России и Беларуси мы обязаны пройти сложный путь переосмысления, выхода на новые программы импортозамещения и осмысления того потенциала, который есть у каждой страны в Союзном государстве", - заявил госсекретарь.

https://ria.ru/20220331/sotrudnichestvo-1781110101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

белоруссия, россия, наука, в мире, союзное государство, дмитрий мезенцев