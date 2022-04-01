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В Тегеране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах - РИА Новости, 01.04.2022
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В Тегеране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах
В Тегеране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах - РИА Новости, 01.04.2022
В Тегеране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах
Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – рублях и риалах, договоренности на этот счет уже есть, заявил РИА Новости в РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:54
2022-04-01T17:22
иран
россия
в мире
цены на нефть
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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – рублях и риалах, договоренности на этот счет уже есть, заявил РИА Новости в пятницу заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими."Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", - сказал Карими.Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Последний месяц власти РФ проводят переговоры с партнерами из Азии и Африки о переходе на национальные валюты в торговых расчетах. Бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия" рассказали РИА Новости, что хотя это и сложный процесс, но в данных условиях такое решение выглядит логичным и верным, особенно в странах, с которыми у РФ уже есть широкие торговые связи.
https://ria.ru/20220401/eksport-1781201731.html
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иран, россия, в мире, цены на нефть
14:54 01.04.2022 (обновлено: 17:22 01.04.2022)
 
В Тегеране заявили о желании торговать с Россией в национальных валютах

Замглавы ЦБ Ирана Карими заявил о желании торговать с Россией в национальных валютах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на один из кварталов Тегерана
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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – рублях и риалах, договоренности на этот счет уже есть, заявил РИА Новости в пятницу заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.
"Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и риалах", - сказал Карими.
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Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только странам-друзьям
Страны Запада за последнее время ввели ряд новых санкций против РФ из-за Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Последний месяц власти РФ проводят переговоры с партнерами из Азии и Африки о переходе на национальные валюты в торговых расчетах. Бизнес-послы предпринимательской организации "Деловая Россия" рассказали РИА Новости, что хотя это и сложный процесс, но в данных условиях такое решение выглядит логичным и верным, особенно в странах, с которыми у РФ уже есть широкие торговые связи.
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