https://ria.ru/20220401/ipoteka-1781105467.html

Ставки вверх: что будет с ипотекой в России

Ставки вверх: что будет с ипотекой в России - РИА Новости, 01.04.2022

Ставки вверх: что будет с ипотекой в России

Проценты по кредитам на недвижимость перевалили за 20, желающих обратиться в банк немного, покупателей с "живыми" деньгами — еще меньше. С 1 апреля льготная... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:00

2022-04-01T08:09

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Проценты по кредитам на недвижимость перевалили за 20, желающих обратиться в банк немного, покупателей с "живыми" деньгами — еще меньше. С 1 апреля льготная ипотека подорожает с семи до 12 процентов, но увеличится и максимальная сумма. Как это отразится на стоимости новостроек и "вторички" — разбиралось РИА Новости.Резко подорожалаВ конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20 процентов, и количество просмотров объявлений о продаже жилья, по данным ЦИАН, взлетело в полтора-два раза. Однако уже с 1 марта ипотека была 18 процентов, а сейчас крупнейшие финансовые организации (ВТБ, Банк ДОМ.РФ и Альфа-банк) выдают жилищные кредиты под 22-25 процентов. Спрос, понятно, упал. Недвижимостью интересовались либо располагавшие "живыми" деньгами, либо те, кому кредит одобрили до 20-х чисел февраля.Будущее ипотеки выглядело туманным. Рыночный заем стал фактически недоступным, а льготный, под семь процентов, из-за лимита в три миллиона рублей и раньше для городов-миллионников был бесполезен.Однако с 1 апреля ставку увеличивают до 12 процентов, а максимальную сумму кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 12 миллионов, в остальных регионах — до шести. Первоначальный взнос — не менее 15 процентов стоимости жилья. Эти правила действуют до 1 июля. Субсидирование льготной ипотеки обойдется государству в 70-80 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.Семейная, сельская и дальневосточная ипотека не изменятся — соответственно, шесть, три и два процента.Действенная мераИпотека в любом случае неизбежно просядет, считают эксперты. Из-за объективных факторов: инфляции, снижения платежеспособности населения и общей неопределенности. Однако госпрограмма поможет и застройщикам, и покупателям.В Москве, по данным "Метриум", в феврале зафиксировали самый резкий рост средней цены квадратного метра на рынке массовых новостроек с 2014 года: на пять процентов, до 281 тысячи рублей. Удельная стоимость столичной недвижимости комфорт- и экономкласса прибавила 20 тысяч. Показатели рекордные у квартир любого типа.В марте доля ипотечных сделок на рынке первичного жилья — около 50 процентов, хотя в конце 2021-го было больше 70. Средняя сумма сократилась на 15 процентов.В такой ситуации повышение лимитов по льготной ипотеке выглядит действенной мерой и позволяет охватить жителей крупных городов, где цены намного больше, отмечает Оксана Покровская, консультант в сфере залоговых инвестиций холдинга GLS Invest. По оценкам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, это кратно приумножит число заемщиков.Стабилизирует ценыВ первую очередь предпринятые меры направлены на стабилизацию рынка в сегментах "эконом" и "комфорт", на сдерживание от сильного проседания. "Очень скоро подорожание замедлится, возможно, мы даже увидим откат в пределах пяти-десяти процентов", — прогнозирует Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.А застройщики смогут предложить покупателям собственное субсидирование части кредита — с более низкими ставками и ежемесячным платежом. "Дополнительная скидка по такой совместной программе с банком — четыре процента от ипотеки на первые два года или на 1,4 процента на весь срок", — сообщил Сергей Шиферсон, управляющий партнер девелоперской компании Touch.Однако не все столь оптимистичны. Так, по мнению гендиректора аналитического агентства InfoLine Ивана Федякова, ипотека в стране сократится на 30-40 процентов. "При кредите на 15 лет покупателю придется выплатить стоимость еще двух квартир", — указывает он. Поэтому нужно рассматривать и другие меры поддержки стройотрасли.Неоднозначная ситуацияВ целом специалисты ждут сохранения цен на прежнем уровне или снижения на пять-десять процентов. Не исключают и повторения сценария 2008-го, когда рынок жилья обвалился на треть."Спрос падает, себестоимость растет: как в этой ситуации зарабатывать застройщикам? Скорее всего, они станут продавать с минимальной маржинальностью или практически по себестоимости, чтобы просто загружать мощности", — рассуждает Александр Коренев, квалифицированный инвестор ЦБ.В то же время, по словам Ольги Нарт, вице-президента холдинга AVA Group по коммерции, предпосылок к удешевлению недвижимости нет — стройматериалы, даже отечественные, сильно дорожают, а рабочей силы на объектах не хватает. Поэтому девелоперы предложат лишь краткосрочные акции и только на определенный ассортимент.Рынок "вторички" пока замер. Недоступность дешевых денег рождает кризис спроса, ценовые ожидания продавцов подогревают кризис предложения. Поэтому, скорее всего, полагает Ольга Покровская из GLS Invest, собственники столкнутся с дефицитом покупателей и вынужденно снизят цены. По подсчетам Анастасии Тарасовой, главы инвестфонда Maerli Capital, — может дойти и до 30 процентов.

https://ria.ru/20220321/kvartiry-1778876069.html

https://ria.ru/20220118/zhile-1768319374.html

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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф), москва, россия, втб, альфа-банк, московская область (подмосковье)