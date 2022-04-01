https://ria.ru/20220401/insulin-1781322745.html
В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках
В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках - РИА Новости, 01.04.2022
В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках
Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках России не поступило в Росздравнадзор за последнюю неделю, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:02
2022-04-01T16:02
2022-04-01T16:03
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках России не поступило в Росздравнадзор за последнюю неделю, сообщила пресс-служба ведомства."За последние семь дней Росздравнадзором не получено ни одной жалобы на отсутствие в аптечных организациях страны лекарственных средств для лечения сахарного диабета", - говорится в сообщении.Для оперативного разрешения проблем, связанных с временным исчезновением того или иного препарата на рынке, в Росздравнадзоре работает многоканальная бесплатная горячая линия, все полученные обращения, требующие экстренного реагирования, отрабатываются в течение нескольких часов, отметили в пресс-службе.Росздравнадзор рекомендует пациентам заранее заказывать препараты в аптеке или на специальных сайтах-агрегаторах.
https://ria.ru/20220324/preparat-1779837986.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии
16:02 01.04.2022 (обновлено: 16:03 01.04.2022)
В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках
Росздравнадзор за последнюю неделю не получал жалоб на отсутствие инсулина в аптеках
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках России не поступило в Росздравнадзор за последнюю неделю, сообщила пресс-служба ведомства.
"За последние семь дней Росздравнадзором
не получено ни одной жалобы на отсутствие в аптечных организациях страны лекарственных средств для лечения сахарного диабета", - говорится в сообщении.
Для оперативного разрешения проблем, связанных с временным исчезновением того или иного препарата на рынке, в Росздравнадзоре работает многоканальная бесплатная горячая линия, все полученные обращения, требующие экстренного реагирования, отрабатываются в течение нескольких часов, отметили в пресс-службе.
Росздравнадзор рекомендует пациентам заранее заказывать препараты в аптеке или на специальных сайтах-агрегаторах.