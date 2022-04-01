https://ria.ru/20220401/insulin-1781322745.html

В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках

В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках - РИА Новости, 01.04.2022

В Росздравнадзор не поступало жалоб на отсутствие инсулина в аптеках

Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках России не поступило в Росздравнадзор за последнюю неделю, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:02

2022-04-01T16:02

2022-04-01T16:03

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Ни одной жалобы на отсутствие инсулина в аптеках России не поступило в Росздравнадзор за последнюю неделю, сообщила пресс-служба ведомства."За последние семь дней Росздравнадзором не получено ни одной жалобы на отсутствие в аптечных организациях страны лекарственных средств для лечения сахарного диабета", - говорится в сообщении.Для оперативного разрешения проблем, связанных с временным исчезновением того или иного препарата на рынке, в Росздравнадзоре работает многоканальная бесплатная горячая линия, все полученные обращения, требующие экстренного реагирования, отрабатываются в течение нескольких часов, отметили в пресс-службе.Росздравнадзор рекомендует пациентам заранее заказывать препараты в аптеке или на специальных сайтах-агрегаторах.

https://ria.ru/20220324/preparat-1779837986.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии