https://ria.ru/20220401/inoagenty-1781389096.html

Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Минюст расширил список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 02.04.2022

Минюст расширил список СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, историка Евгения Понасенкова*, основательницу издания The Bell Елизавету РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-01T21:22

2022-04-01T21:22

2022-04-02T07:57

общество

елизавета осетинская

евгений понасенков

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, историка Евгения Понасенкова*, основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую* и еще шесть человек, следует из соответствующего перечня.Согласно реестру, 1 апреля в перечень были включены историк Евгений Понасенков*, а также Елизавета Осетинская*, которая в 2017 году основала издание The Bell.Кроме того, иноагентами признаны Анна Голубева*, Алла Константинова*, Мария Борзунова*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова* и Виктор Воробьев**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220328/inoagent-1780449054.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, елизавета осетинская, евгений понасенков, россия