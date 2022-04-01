https://ria.ru/20220401/inoagenty-1781389096.html
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Минюст расширил список СМИ-иноагентов - РИА Новости, 02.04.2022
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, историка Евгения Понасенкова*, основательницу издания The Bell Елизавету РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-01T21:22
2022-04-01T21:22
2022-04-02T07:57
общество
елизавета осетинская
евгений понасенков
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, историка Евгения Понасенкова*, основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую* и еще шесть человек, следует из соответствующего перечня.Согласно реестру, 1 апреля в перечень были включены историк Евгений Понасенков*, а также Елизавета Осетинская*, которая в 2017 году основала издание The Bell.Кроме того, иноагентами признаны Анна Голубева*, Алла Константинова*, Мария Борзунова*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова* и Виктор Воробьев**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220328/inoagent-1780449054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елизавета осетинская, евгений понасенков, россия
21:22 01.04.2022 (обновлено: 07:57 02.04.2022)
Минюст расширил список СМИ-иноагентов
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Понасенкова, Осетинскую и еще шесть человек
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, историка Евгения Понасенкова*, основательницу издания The Bell Елизавету Осетинскую* и еще шесть человек, следует из соответствующего перечня.
Согласно реестру, 1 апреля в перечень были включены историк Евгений Понасенков
*, а также Елизавета Осетинская
*, которая в 2017 году основала издание The Bell.
Кроме того, иноагентами признаны Анна Голубева*, Алла Константинова*, Мария Борзунова*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова* и Виктор Воробьев*
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.