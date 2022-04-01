https://ria.ru/20220401/indiya-1781222538.html

Лавров поблагодарил Индию за объективную позицию по Украине

Лавров поблагодарил Индию за объективную позицию по Украине - РИА Новости, 01.04.2022

Лавров поблагодарил Индию за объективную позицию по Украине

Россия ценит объективную позицию Индии по ситуации с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:40

2022-04-01T10:40

2022-04-01T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

индия

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

субраманиам джайшанкар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Россия ценит объективную позицию Индии по ситуации с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Наши западные коллеги сейчас хотели бы свести любые важные международные вопросы к кризису на Украине. Вы знаете нашу позицию. Мы ничего не скрываем и мы ценим, что Индия воспринимает эту ситуацию с разных сторон, а не однобоко" , - сказал он в начале встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

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Кирилл Волков

индия, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, субраманиам джайшанкар, ситуация в днр и лнр