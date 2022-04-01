https://ria.ru/20220401/import-1781336872.html
В комедийном шоу высмеяли немцев, желающих отказаться от импорта из России
В комедийном шоу высмеяли немцев, желающих отказаться от импорта из России - РИА Новости, 01.04.2022
В комедийном шоу высмеяли немцев, желающих отказаться от импорта из России
В комедийном шоу Extra 3 на телеканале NDR высмеяли немцев, которые хотят немедленно отказаться от импорта из России, Катара, ОАЭ, Китая и Конго. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:42
2022-04-01T16:42
2022-04-01T17:22
в мире
роберт хабек
россия
чехия
катар
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. В комедийном шоу Extra 3 на телеканале NDR высмеяли немцев, которые хотят немедленно отказаться от импорта из России, Катара, ОАЭ, Китая и Конго.Ранее глава Минэкономики страны Роберт Хабек посетил Катар и ОАЭ, чтобы договориться о поставках газа в Германию взамен топлива из России. Решение как можно скорее отказаться от российских поставок правительство Германии приняло после начала военной операции на Украине. Часть немецкой общественности заявила о неприемлемости решения покупать газ в Катаре и ОАЭ, где, по их мнению, нарушаются права человека.В нем разыграна сцена разговора молодой пары перед телевизором, где идет репортаж о поездке министра. Молодые люди осуждают решение властей Германии вести дела со "странами-изгоями", призывают немедленно бойкотировать импорт из этих государств. Волшебным образом их желание сбывается, но из квартиры начинают пропадать бытовые приборы, продукты, одежда. Затем выключается отопление — закадровый голос поясняет, что без поставок нефти и газа из России, Катара или ОАЭ тепла не будет.С улицы пропадает автомобиль: хоть он и электрический, но для его производства нужен кобальт, который добывается в Конго. В завершение сюжета молодой человек говорит, что уходит "пешком, полуголый, жить в неотапливаемую хижину с собственным ветряком". Закадровый голос добавляет: "Если ты найдешь ветряк без китайских редкоземельных металлов".Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.
https://ria.ru/20220331/sanktsii-1781153097.html
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781315730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт хабек, россия, чехия, катар, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:42 01.04.2022 (обновлено: 17:22 01.04.2022)
В комедийном шоу высмеяли немцев, желающих отказаться от импорта из России
В комедийном шоу в Германии высмеяли немцев, желающих отказаться от импорта из России
БЕРЛИН, 1 апр — РИА Новости. В комедийном шоу Extra 3 на телеканале NDR высмеяли немцев, которые хотят немедленно отказаться от импорта из России, Катара, ОАЭ, Китая и Конго.
Ранее глава Минэкономики страны Роберт Хабек
посетил Катар
и ОАЭ
, чтобы договориться о поставках газа в Германию
взамен топлива из России. Решение как можно скорее отказаться от российских поставок правительство Германии приняло после начала военной операции на Украине
. Часть немецкой общественности заявила о неприемлемости решения покупать газ в Катаре и ОАЭ, где, по их мнению, нарушаются права человека.
"Почему мы не можем топить сырьем из приятных государств? Пивом из Чехии, красным вином из Франции? Это же должно быть технически возможным. Я не хочу зависеть от каких-то авторитарных режимов, и я не один такой", — говорит ведущий шоу Extra 3, представляя очередной видеосюжет программы.
В нем разыграна сцена разговора молодой пары перед телевизором, где идет репортаж о поездке министра. Молодые люди осуждают решение властей Германии вести дела со "странами-изгоями", призывают немедленно бойкотировать импорт из этих государств. Волшебным образом их желание сбывается, но из квартиры начинают пропадать бытовые приборы, продукты, одежда. Затем выключается отопление — закадровый голос поясняет, что без поставок нефти и газа из России, Катара или ОАЭ тепла не будет.
С улицы пропадает автомобиль: хоть он и электрический, но для его производства нужен кобальт, который добывается в Конго. В завершение сюжета молодой человек говорит, что уходит "пешком, полуголый, жить в неотапливаемую хижину с собственным ветряком". Закадровый голос добавляет: "Если ты найдешь ветряк без китайских редкоземельных металлов".
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы
, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.