https://ria.ru/20220401/gumkoridory-1781365994.html

Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами

Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами - РИА Новости, 01.04.2022

Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами

Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:50

2022-04-01T18:50

2022-04-01T18:50

в мире

владимир зеленский

франция

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", - сообщает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.Со своей стороны Макрон подтвердил приверженность добиваться прекращения огня для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, а также для расселения перемещенных гражданских лиц на Украины.На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гумоперации для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились.В среду официальный представитель правительства Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ по гуманитарной операции в Мариуполе.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг сообщил, что по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину российские военные с 1 апреля в очередной раз открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/vstrecha-1781349535.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, франция, украина, эммануэль макрон