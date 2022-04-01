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Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами - РИА Новости, 01.04.2022
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Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами
Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами - РИА Новости, 01.04.2022
Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами
Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T18:50
2022-04-01T18:50
в мире
владимир зеленский
франция
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец."Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", - сообщает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.Со своей стороны Макрон подтвердил приверженность добиваться прекращения огня для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, а также для расселения перемещенных гражданских лиц на Украины.На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гумоперации для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились.В среду официальный представитель правительства Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ по гуманитарной операции в Мариуполе.Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг сообщил, что по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину российские военные с 1 апреля в очередной раз открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html
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в мире, владимир зеленский, франция, украина, эммануэль макрон
18:50 01.04.2022
 
Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами

Президент Украины Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами

© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", - сообщает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.
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Со своей стороны Макрон подтвердил приверженность добиваться прекращения огня для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, а также для расселения перемещенных гражданских лиц на Украины.
На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гумоперации для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились.
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В среду официальный представитель правительства Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ по гуманитарной операции в Мариуполе.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг сообщил, что по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину российские военные с 1 апреля в очередной раз открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
 
В миреВладимир ЗеленскийФранцияУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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