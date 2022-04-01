Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами
Президент Украины Зеленский попросил Макрона помочь с гумкоридорами
© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон провел новый телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который обратился с просьбой к Франции продолжить дипломатические усилия для организаций гуманитарных коридоров на Украине, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
"Эммануэль Макрон еще раз обсудил в эту пятницу с Владимиром Зеленским вопросы эвакуации. Президент Украины попросил Францию продолжить дипломатические усилия, чтобы гуманитарные коридоры могли быть созданы в условиях, необходимых для проведения гуманитарной операции компетентными международными организациями", - сообщает телеканал со ссылкой на администрацию французского лидера.
Со своей стороны Макрон подтвердил приверженность добиваться прекращения огня для эвакуации гражданского населения из Мариуполя, а также для расселения перемещенных гражданских лиц на Украины.
На прошлой неделе Макрон выступил с инициативой о проведении совместно с Грецией и Турцией гумоперации для эвакуации жителей Мариуполя. По итогам переговоров Макрона и президента РФ Владимира Путина, которые состоялись во вторник, в Елисейском дворце заявили, что условия гуманитарной операции в Мариуполе пока не сложились.
В среду официальный представитель правительства Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор президентов Франции и РФ по гуманитарной операции в Мариуполе.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг сообщил, что по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину российские военные с 1 апреля в очередной раз открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.