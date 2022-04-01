01:18 01.04.2022 (обновлено: 04:45 01.04.2022)
Президент Грузии заявила о поддержке Тбилиси санкций против России
Президент Зурабишвили: Грузия поддерживает финансовые санкции против России из-за Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью телеканалу CNN, что Тбилиси выступает с поддержкой всех международных финансовых санкций против России, которые вели после начала военной операции на Украине.
Пообщавшаяся с главой грузинского государства британская журналистка Кристиан Аманпур обратила внимание, что правительство страны и правящая партия отказались поддерживать ограничительные меры в отношении Москвы. Однако собеседница телеканала не согласилась этим заявлением.
"В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции (в отношении России. — Прим. ред.), и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии. В то же время мы участвуем во всех резолюциях, принятых для поддержки Украины", — подчеркнула Зурабишвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об отказе принимать участие в финансовых и экономических санкциях Запада против Москвы, поскольку это не отвечает национальным интересам Тбилиси.
Грузинский премьер напомнил, что с 2013 по 2021 год страна поставила в Россию сельскохозяйственную продукцию на сумму в два миллиарда долларов. Экспорт другой продукции составил три миллиарда долларов. За последние пять лет Грузию посетили более пяти миллионов россиян, что позволило заработать стране три миллиарда долларов за счет туризма. При этом в России, как отметил Гарибашвили, проживают около миллиона грузин. Ежегодные денежные переводы составляют 500 миллионов долларов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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