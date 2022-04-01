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В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности

В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 01.04.2022

В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности

Силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:51

2022-04-01T09:51

2022-04-01T10:01

курская область

роман старовойт

белгородская область

белгород

удар всу по нефтебазе в белгороде

вячеслав гладков

происшествия

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РЯЗАНЬ, 1 апр - РИА Новости. Силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде, сообщил губернатор Роман Старовойт."Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.Он отметил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Тот поблагодарил, но сказал, что всего хватает."Мы всегда готовы поделиться с соседями, своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике — специально заправляться впрок не нужно", - добавил Старовойт.Рано утром Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Белгороде. Вскоре глава региона заявил, что пожар произошел в результате удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что горят восемь резервуаров с топливом, есть угроза перехода огня другие резервуары. Сообщалось о двух пострадавших работниках предприятия, однако затем мэр Белгорода уточнил, что находившиеся на месте взрыва работники нефтебазы не пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20220401/neftebaza-1781212141.html

https://ria.ru/20220401/belgorod-1781205776.html

курская область

белгородская область

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Ольга Маркова

курская область, роман старовойт, белгородская область, белгород, удар всу по нефтебазе в белгороде, вячеслав гладков, происшествия