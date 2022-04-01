https://ria.ru/20220401/gosduma-1781329125.html

В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание

В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание - РИА Новости, 01.04.2022

В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание

Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T16:16

2022-04-01T16:16

2022-04-01T18:56

госдума рф

политика

россия

василий пискарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены приоритетные направления работы, говорится в Telegram-канале комиссии."На первом заседании депутаты определятся с ближайшими планами работы и приоритетными направлениями деятельности комиссии", - говорится в сообщении.Ранее председатель комиссии Василий Пискарев сообщал, что комиссия подготовит предложения о дальнейшей деятельности в РФ правозащитной организации Amnesty International, участвующей в антироссийской кампании. Также, по его словам, депутаты хотели бы изучить информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening.В конце марта Пискарев также заявлял, что комиссия проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране.

https://ria.ru/20220329/kolonna-1780708745.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, россия, василий пискарев