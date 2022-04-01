https://ria.ru/20220401/gosduma-1781329125.html
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание - РИА Новости, 01.04.2022
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание
Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:16
2022-04-01T16:16
2022-04-01T18:56
госдума рф
политика
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены приоритетные направления работы, говорится в Telegram-канале комиссии."На первом заседании депутаты определятся с ближайшими планами работы и приоритетными направлениями деятельности комиссии", - говорится в сообщении.Ранее председатель комиссии Василий Пискарев сообщал, что комиссия подготовит предложения о дальнейшей деятельности в РФ правозащитной организации Amnesty International, участвующей в антироссийской кампании. Также, по его словам, депутаты хотели бы изучить информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening.В конце марта Пискарев также заявлял, что комиссия проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране.
https://ria.ru/20220329/kolonna-1780708745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, политика, россия, василий пискарев
16:16 01.04.2022 (обновлено: 18:56 01.04.2022)
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание
Первое заседание комиссии Госдумы по иностранному вмешательству состоится 5 апреля