Рейтинг@Mail.ru
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/gosduma-1781329125.html
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание - РИА Новости, 01.04.2022
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание
Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:16
2022-04-01T18:56
госдума рф
политика
россия
василий пискарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены приоритетные направления работы, говорится в Telegram-канале комиссии."На первом заседании депутаты определятся с ближайшими планами работы и приоритетными направлениями деятельности комиссии", - говорится в сообщении.Ранее председатель комиссии Василий Пискарев сообщал, что комиссия подготовит предложения о дальнейшей деятельности в РФ правозащитной организации Amnesty International, участвующей в антироссийской кампании. Также, по его словам, депутаты хотели бы изучить информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening.В конце марта Пискарев также заявлял, что комиссия проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране.
https://ria.ru/20220329/kolonna-1780708745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, россия, василий пискарев
16:16 01.04.2022 (обновлено: 18:56 01.04.2022)
 
В комиссии ГД по иностранному вмешательству анонсировали первое заседание

Первое заседание комиссии Госдумы по иностранному вмешательству состоится 5 апреля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России состоится 5 апреля, будут определены приоритетные направления работы, говорится в Telegram-канале комиссии.
"На первом заседании депутаты определятся с ближайшими планами работы и приоритетными направлениями деятельности комиссии", - говорится в сообщении.
Ранее председатель комиссии Василий Пискарев сообщал, что комиссия подготовит предложения о дальнейшей деятельности в РФ правозащитной организации Amnesty International, участвующей в антироссийской кампании. Также, по его словам, депутаты хотели бы изучить информацию о российских выпускниках британской правительственной программы Chevening.
В конце марта Пискарев также заявлял, что комиссия проанализирует распространяемые в интернете фейки, провоцирующие ажиотажный спрос на продовольственные и потребительские товары в стране.
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 16:17
В Совфеде анонсировали предложения по купированию акций "пятой колонны"
 
Госдума РФПолитикаРоссияВасилий Пискарев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала