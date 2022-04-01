https://ria.ru/20220401/gorlovka-1781238852.html

Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке

Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке

Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Донецкой народной республике, зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты, сообщил мэр... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T11:43

2022-04-01T11:43

2022-04-01T11:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

горловка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Донецкой народной республике, зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Идет обстрел ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка шахты имени В.И. Ленина. Зафиксированы попадания снарядов противника на территории шахты", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220315/shakhta-1778202044.html

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины