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Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/gorlovka-1781238852.html
Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке
Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке
Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Донецкой народной республике, зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты, сообщил мэр... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:43
2022-04-01T11:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Донецкой народной республике, зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Идет обстрел ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка шахты имени В.И. Ленина. Зафиксированы попадания снарядов противника на территории шахты", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220315/shakhta-1778202044.html
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донецкая народная республика
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины
11:43 01.04.2022 (обновлено: 11:56 01.04.2022)
 
Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Горловке

На территорию шахты имени Ленина в Горловке при обстреле попали украинские снаряды

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреливают поселок шахты имени Ленина в Донецкой народной республике, зафиксировано попадание снарядов на территорию шахты, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Идет обстрел ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) поселка шахты имени В.И. Ленина. Зафиксированы попадания снарядов противника на территории шахты", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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15 марта, 10:19
Горняков обесточенной из-за обстрела ВСУ шахты в ДНР подняли на поверхность
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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"На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разное
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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