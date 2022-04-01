https://ria.ru/20220401/google-1781246548.html
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google - РИА Новости, 01.04.2022
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:18
2022-04-01T12:18
2022-04-01T13:36
технологии
константин малофеев
сша
украина
евросоюз
google
youtube
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. "Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте телеканала.Эту информацию подтвердил РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший канал в судебном разбирательстве с платформой.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Царьграда" обязали Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл" восстановить доступ к его заблокированному YouTube-каналу, возобновить действие договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.На момент рассмотрения кассаций ответчиков 17 марта штраф, по подсчетам "Царьграда", достиг миллиарда рублей.Как ранее пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Магоня, судебный пристав-исполнитель арестовал денежные средства "в размере, достаточном для того, чтобы исполнить судебный акт в части взыскания судебной неустойки"."Царьград" в конце 2021 года на своем сайте сообщал, что после вступления решения суда в силу Google восстановил доступ к архиву YouTube-канала, но не дал возможности загружать новый контент и монетизировать его.По словам Магони, в суде кассационной инстанции ответчики заявляли о состоявшемся добровольном исполнении решения суда, но истец настаивал, что судебный акт в полном объеме не исполнен.Российская "дочка" IT-гиганта в настоящее время оспаривает постановления пристава-исполнителя.Google заблокировал YouTube-канал телеканала в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США и Евросоюзом в 2014 году из-за Украины в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/servisy-1780814341.html
https://ria.ru/20220331/pushkov-1781114196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, константин малофеев, сша, украина, евросоюз, google, youtube, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
12:18 01.04.2022 (обновлено: 13:36 01.04.2022)
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки от Google после блокировки YouTube-канала
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
"Царьград" получил миллиард рублей неустойки, взысканной судами с Google из-за заблокированного YouTube-канала, следует из сообщения на сайте
телеканала.
"Если Google продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов", — говорится в релизе.
Эту информацию подтвердил РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро Art De Lex Дмитрий Магоня, представлявший канал в судебном разбирательстве с платформой.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску "Царьграда" обязали Google LLC, Google Ireland Limited и ООО "Гугл" восстановить доступ к его заблокированному YouTube-каналу, возобновить действие договора-счета на предоставление сервиса Google Ad Manager для монетизации рекламы на канале TsargradTV, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.
На момент рассмотрения кассаций ответчиков 17 марта штраф, по подсчетам "Царьграда", достиг миллиарда рублей.
Как ранее пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Магоня, судебный пристав-исполнитель арестовал денежные средства "в размере, достаточном для того, чтобы исполнить судебный акт в части взыскания судебной неустойки".
"Царьград" в конце 2021 года на своем сайте сообщал, что после вступления решения суда в силу Google восстановил доступ к архиву YouTube-канала, но не дал возможности загружать новый контент и монетизировать его.
По словам Магони, в суде кассационной инстанции ответчики заявляли о состоявшемся добровольном исполнении решения суда, но истец настаивал, что судебный акт в полном объеме не исполнен.
Российская "дочка" IT-гиганта в настоящее время оспаривает постановления пристава-исполнителя.
Google заблокировал YouTube-канал телеканала в 2020 году. Он объяснил блокировку санкциями, введенными США
и Евросоюзом
в 2014 году из-за Украины
в отношении бенефициара "Царьграда" Константина Малофеева
.