https://ria.ru/20220401/golod-1781195033.html

Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России

Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России

Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, в том числе это обусловлено... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T05:35

2022-04-01T05:35

2022-04-01T05:39

россия

латинская америка

в мире

дмитрий разумовский

министерство сельского хозяйства сша

украина

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, в том числе это обусловлено тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30 процентов мирового экспорта пшеницы, и они важные "зернохранилища" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.Положение, по его словам, усугубляется еще и тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая."Прогнозы для Бразилии, как для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей", — отмечает эксперт.В то же время он не сомневается, что "если антироссийские санкции не отменят, то в дальнейшем негативные эффекты глобального продовольственного кризиса вслед за развивающимися странами в той или иной мере ощутят все государства"."Хочется верить, что здравый смысл восторжествует, в Вашингтоне найдутся сегодня трезвые головы, которые найдут аргументы для Белого дома отменить эскалацию санкционного давления, реально грозящего непредсказуемыми последствиями и обострением мирового продовольственного кризиса", — заключил Разумовский.

https://ria.ru/20220331/khleb-1780881553.html

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

россия

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

россия, латинская америка, в мире, дмитрий разумовский, министерство сельского хозяйства сша, украина, москва, санкции в отношении россии