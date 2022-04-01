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Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России - РИА Новости, 01.04.2022
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Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России
Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России
Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, в том числе это обусловлено... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T05:35
2022-04-01T05:39
россия
латинская америка
в мире
дмитрий разумовский
министерство сельского хозяйства сша
украина
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, в том числе это обусловлено тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30 процентов мирового экспорта пшеницы, и они важные "зернохранилища" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.Положение, по его словам, усугубляется еще и тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая."Прогнозы для Бразилии, как для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей", — отмечает эксперт.В то же время он не сомневается, что "если антироссийские санкции не отменят, то в дальнейшем негативные эффекты глобального продовольственного кризиса вслед за развивающимися странами в той или иной мере ощутят все государства"."Хочется верить, что здравый смысл восторжествует, в Вашингтоне найдутся сегодня трезвые головы, которые найдут аргументы для Белого дома отменить эскалацию санкционного давления, реально грозящего непредсказуемыми последствиями и обострением мирового продовольственного кризиса", — заключил Разумовский.
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россия, латинская америка, в мире, дмитрий разумовский, министерство сельского хозяйства сша, украина, москва, санкции в отношении россии
05:35 01.04.2022 (обновлено: 05:39 01.04.2022)
 
Эксперт рассказал о проблеме, грозящей миру из-за санкций против России

Эксперт Разумовский: санкции против России грозят обострением проблемы мирового голода

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПустые полки
Пустые полки - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Санкции, которые приняли страны Запада в отношении России, способны стать причиной серьезного обострения проблемы мирового голода, в том числе это обусловлено тем, что у отечественных экспортеров удобрений и зерна возникнут сложности с логистическими маршрутами и схемами финансирования, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.
Согласно данным министерства сельского хозяйства США, на Украину и Россию вместе приходится почти 30 процентов мирового экспорта пшеницы, и они важные "зернохранилища" в мире. Сбои в цепочке поставок, вызванные конфликтом между Россией и Украиной, привели к сокращению предложения на рынке и резким колебаниям цен на продовольствие во всем мире.

"В Латинской Америке сегодня события на Украине обсуждают прежде всего с точки зрения угрозы продовольственного кризиса и даже голода, с которым столкнется континент и все развивающиеся страны мира в ближайшие полгода. Страны Запада должны осознавать, что своими действиями способны спровоцировать обострение проблемы мирового голода, отрезав российских производителей от логистических маршрутов и схем финансирования, в том числе экспортеров удобрений и зерна, по которым наша страна давно является одним из мировых лидеров", — сказал он.

Положение, по его словам, усугубляется еще и тем, что многие регионы мира, включая, например, Бразилию, сильно пострадали от засухи и, как следствие, неурожая.
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"Прогнозы для Бразилии, как для всей Латинской Америки, по-настоящему пугающие — появление в ближайшее время десятков миллионов голодающих людей", — отмечает эксперт.
В то же время он не сомневается, что "если антироссийские санкции не отменят, то в дальнейшем негативные эффекты глобального продовольственного кризиса вслед за развивающимися странами в той или иной мере ощутят все государства".
"Хочется верить, что здравый смысл восторжествует, в Вашингтоне найдутся сегодня трезвые головы, которые найдут аргументы для Белого дома отменить эскалацию санкционного давления, реально грозящего непредсказуемыми последствиями и обострением мирового продовольственного кризиса", — заключил Разумовский.
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