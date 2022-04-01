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Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом - РИА Новости, 01.04.2022
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Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом
Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:32
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россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", - сказал он.
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия
21:32 01.04.2022 (обновлено: 21:39 01.04.2022)
 
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом

Минобороны: украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Украинский военнослужащий
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", - сказал он.
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