https://ria.ru/20220401/ges-1781390622.html

Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом

Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом - РИА Новости, 01.04.2022

Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом

Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:32

2022-04-01T21:32

2022-04-01T21:39

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", - сказал он.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия