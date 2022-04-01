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Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом - РИА Новости, 01.04.2022
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом
Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T21:32
2022-04-01T21:32
2022-04-01T21:39
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украинские боевики заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции (Николаевская область), готовят подрыв, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать. При реализации этих преступных действий в зоне затопления окажутся более десяти населенных пунктов и местность, прилегающая к городу Вознесенску", - сказал он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия
21:32 01.04.2022 (обновлено: 21:39 01.04.2022)
Украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом
Минобороны: украинские боевики заминировали ГЭС под Николаевом