https://ria.ru/20220401/germaniya-1781380820.html
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:25
2022-04-01T20:25
2022-04-01T21:02
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.По данным издания, в правительстве нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки, по данным издания, является подозрение в работе на спецслужбы РФ.Как отмечается газета, политдиректор МИД ФРГ Тьорвен Бельман говорила на видеоконференции с коллегами из "Большой семерки" о "пакетном решении", которое в том числе подразумевает отзыв аккредитации сотрудников посольства РФ. По данным издания, решение могло бы затронуть столько же сотрудников посольства, сколько выслали Бельгия и Нидерланды - "примерно 20 человек".
https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, мид германии, германия
20:25 01.04.2022 (обновлено: 21:02 01.04.2022)
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
SZ: Германия изучает возможность высылки российских дипломатов, но консенсуса нет