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В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
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В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ
Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T20:25
2022-04-01T21:02
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.По данным издания, в правительстве нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки, по данным издания, является подозрение в работе на спецслужбы РФ.Как отмечается газета, политдиректор МИД ФРГ Тьорвен Бельман говорила на видеоконференции с коллегами из "Большой семерки" о "пакетном решении", которое в том числе подразумевает отзыв аккредитации сотрудников посольства РФ. По данным издания, решение могло бы затронуть столько же сотрудников посольства, сколько выслали Бельгия и Нидерланды - "примерно 20 человек".
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в мире, россия, мид германии, германия
20:25 01.04.2022 (обновлено: 21:02 01.04.2022)
 
В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ

SZ: Германия изучает возможность высылки российских дипломатов, но консенсуса нет

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.
По данным издания, в правительстве нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки, по данным издания, является подозрение в работе на спецслужбы РФ.
Как отмечается газета, политдиректор МИД ФРГ Тьорвен Бельман говорила на видеоконференции с коллегами из "Большой семерки" о "пакетном решении", которое в том числе подразумевает отзыв аккредитации сотрудников посольства РФ. По данным издания, решение могло бы затронуть столько же сотрудников посольства, сколько выслали Бельгия и Нидерланды - "примерно 20 человек".
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