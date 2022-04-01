https://ria.ru/20220401/germaniya-1781380820.html

В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ

В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.04.2022

В Германии нет консенсуса по высылке российских дипломатов, сообщили СМИ

Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:25

2022-04-01T20:25

2022-04-01T21:02

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Берлин изучает возможность выслать "значительное число" российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, но консенсуса в правительстве нет, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.По данным издания, в правительстве нет консенсуса и понимания, что этот шаг необходим и рационален. Основанием для высылки, по данным издания, является подозрение в работе на спецслужбы РФ.Как отмечается газета, политдиректор МИД ФРГ Тьорвен Бельман говорила на видеоконференции с коллегами из "Большой семерки" о "пакетном решении", которое в том числе подразумевает отзыв аккредитации сотрудников посольства РФ. По данным издания, решение могло бы затронуть столько же сотрудников посольства, сколько выслали Бельгия и Нидерланды - "примерно 20 человек".

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

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