https://ria.ru/20220401/germaniya-1781316836.html

Немецкий активист рассказал, как проводит акции в поддержку России

Немецкий активист рассказал, как проводит акции в поддержку России - РИА Новости, 01.04.2022

Немецкий активист рассказал, как проводит акции в поддержку России

Германский политический активист, председатель партии Die neue Mitte, общественный деятель и специалист по коммуникациям Кристоф Хёрстель рассказал РИА Новости, РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T15:41

2022-04-01T15:41

2022-04-01T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

германия

северный поток — 2

украина

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германский политический активист, председатель партии Die neue Mitte, общественный деятель и специалист по коммуникациям Кристоф Хёрстель рассказал РИА Новости, как он вместе с сотнями добровольцев проводит в Германии акции в поддержку России и русских.По словам политика, который ранее много лет занимался вопросами изучения вооруженных конфликтов и консультировал руководителей Бундесвера по информационному обеспечению военной операции Германии в Афганистане, вместе с единомышленниками они распространяют листовки с альтернативной немецким СМИ информацией и планируют провести масштабные "имиджевые акции"."Мы изготовили флаеры на немецком языке с изложением ситуации на Украине: там указаны все факты, а с обратной стороны изображен QR-код, по которому можно перейти на сайт, где размещены активные ссылки на разъясняющую литературу. Это хорошая основа, в частности, научная, для доказательства имеющихся фактов", - сказал РИА Новости Херстель.Германский активист рассказал, что в планах у него устроить и более масштабную акцию - пролет над территорией Германии нескольких самолетов с растяжками, на которых написано "Дружба с Россией" и "Запустить "Северный поток — 2" сейчас". В настоящее время, по его словам, он собирает деньги на проведение этой акции.Херстель считает, что разжигать ненависть к русским из-за конфликта на Украине — опасно."Мы имеем очень интересную ситуацию, в которой по факту российского президента выставляют ответственным в развязывании вооруженного конфликта на Украине, называют диктатором, агрессором. Ложь, которую рассказывают немцам о России, невообразима. Между тем, я должен сказать, что недостоверная информация распространяется намеренно, и люди начинают ненавидеть русских", - сказал он."Мы видим, что в ходе вооруженного конфликта на Украине пытаются выставить русских с невыгодной стороны. Однако киевская армия действует так, что правительство Украины должно предстать перед международным уголовным судом в Гааге. Меня очень беспокоит такое откровенно ложное изложение западными СМИ", - заключил Хёрстль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220327/avtoprobeg-1780369470.html

https://ria.ru/20220401/prikrytie-1781147309.html

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, германия, северный поток — 2, украина