https://ria.ru/20220401/germaniya-1781212294.html
В Германии ждут рекордных темпов роста цен
Рекордное число немецких компаний намерено повысить цены, пишет Spiegel - РИА Новости, 01.04.2022
В Германии ждут рекордных темпов роста цен
Рекордное число немецких компаний планирует повысить цены на свою продукцию, пишет Spiegel со ссылкой на данные Института экономических исследований. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T09:53
2022-04-01T09:53
2022-04-01T11:25
экономика
сша
европа
украина
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рекордное число немецких компаний планирует повысить цены на свою продукцию, пишет Spiegel со ссылкой на данные Института экономических исследований."Инфляция в стране выйдет далеко за пределы пяти процентов", — заявил изданию эксперт Института Тимо Вольмершаузер. Он отметил, что последний раз такие проблемы с ценами наблюдались в 1981 году.Наиболее вероятен скачок стоимости продукции в потребительском секторе. Это прежде всего касается еды."Ситуация на Украине усилила не только рост цен на энергию, но и на сельскохозяйственные товары", — подчеркнул Вольмершаузер.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html
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Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии
Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука.
2022-04-01T09:53
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РИА Новости
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экономика, сша, европа, украина
09:53 01.04.2022 (обновлено: 11:25 01.04.2022)
Рекордное число немецких компаний намерено повысить цены, пишет Spiegel
Spiegel: в Германии рекордное число компаний намерено повысить цены