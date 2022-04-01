https://ria.ru/20220401/germaniya-1781212294.html

В Германии ждут рекордных темпов роста цен

Рекордное число немецких компаний намерено повысить цены, пишет Spiegel - РИА Новости, 01.04.2022

В Германии ждут рекордных темпов роста цен

Рекордное число немецких компаний планирует повысить цены на свою продукцию, пишет Spiegel со ссылкой на данные Института экономических исследований. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:53

2022-04-01T09:53

2022-04-01T11:25

экономика

сша

европа

украина

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рекордное число немецких компаний планирует повысить цены на свою продукцию, пишет Spiegel со ссылкой на данные Института экономических исследований."Инфляция в стране выйдет далеко за пределы пяти процентов", — заявил изданию эксперт Института Тимо Вольмершаузер. Он отметил, что последний раз такие проблемы с ценами наблюдались в 1981 году.Наиболее вероятен скачок стоимости продукции в потребительском секторе. Это прежде всего касается еды."Ситуация на Украине усилила не только рост цен на энергию, но и на сельскохозяйственные товары", — подчеркнул Вольмершаузер.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Они коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

сша

европа

украина

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Максим Зубков

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Кадры с полупустыми полками из магазинов в Германии Немецкие супермаркеты испытывают нехватку товаров на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. На кадрах, снятых в субботу, видно, что на полках нескольких супермаркетов в Штутгарте отсутствуют основные продукты, такие как растительное масло, спагетти и мука. 2022-04-01T09:53 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, сша, европа, украина