07:09 01.04.2022 (обновлено: 08:51 01.04.2022)
СК обвинил высокопоставленных украинских военных в геноциде русскоязычных
СК обвинил 22 высокопоставленных украинских военных в геноциде русскоязычных в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных.
"Содержащиеся в них сведения позволили расширить объем обвинения отдельным фигурантам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели гражданского населения Донбасса. Так, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения", — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.
Согласно данным ведомства, возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.
В пресс-службе подчеркнули, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также указал на необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.
"Также глава ведомства поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России организовать взаимодействие с представителями компетентных органов других государств для проработки правовых вопросов, связанных с текущей ситуацией", — добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.