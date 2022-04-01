https://ria.ru/20220401/genotsid-1781198556.html

СК обвинил высокопоставленных украинских военных в геноциде русскоязычных

СК обвинил высокопоставленных украинских военных в геноциде русскоязычных - РИА Новости, 01.04.2022

СК обвинил высокопоставленных украинских военных в геноциде русскоязычных

Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:09

2022-04-01T07:09

2022-04-01T08:51

в мире

валерий гелетей

виктор муженко

александр бастрыкин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей и начальник украинского генштаба Виктор Муженко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.При расследовании сотрудники ведомства проанализировали большой массив документов и других данных.В ведомстве добавили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин провел в Ростове оперативное совещание, где обсуждались вопросы расследования преступлений украинских националистов в ДНР и ЛНР.Согласно данным ведомства, возбуждено 590 дел о событиях на Украине. За весь период следствия допрошено более 169 тысяч человек, потерпевших — свыше 42 тысяч.В пресс-службе подчеркнули, что Бастрыкин поручил увеличить следственную группу по расследованию преступлений украинских националистов в Донбассе, включив в нее экспертов и криминалистов, а также указал на необходимость обеспечить группу новейшей криминалистической техникой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

https://ria.ru/20220401/zverstva-1781186351.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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Никита Стома

в мире, валерий гелетей, виктор муженко, александр бастрыкин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)