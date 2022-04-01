https://ria.ru/20220401/gazprom-1781388548.html

"Газпром" забронировал дополнительные мощности "Ямал - Европы" на ночь

"Газпром" забронировал дополнительные мощности "Ямал - Европы" на ночь - РИА Новости, 01.04.2022

"Газпром" забронировал дополнительные мощности "Ямал - Европы" на ночь

"Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" на предстоящую ночь и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля, свидетельствуют РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T21:13

2022-04-01T21:13

2022-04-01T21:13

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" заказал дополнительную мощность газопровода "Ямал - Европа" на предстоящую ночь и забронировал часть на полные газовые сутки 2 апреля, свидетельствуют итоги аукционов на площадке GSA Platform.Компания дополнительно заказала 445 тысяч кубометров в час, которыми сможет воспользоваться с 21.00 мск до 7.00 мск 2 марта. Это примерно 12,4% от общего предложения на аукционе. Ранее "Газпром" заказал на текущие газовые сутки 235 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали.Помимо этого, "Газпром" заказал 338 тысяч кубометров в час для транзита по "Ямал - Европе" через Польшу с 7.00 мск 2 апреля до 7.00 мск 3 апреля. Это примерно 9% от общего объема транзитной мощности, которая была доступна для бронирования на регулярном аукционе."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781381585.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпром, ямал-европа (газопровод)