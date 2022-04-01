13:51 01.04.2022 (обновлено: 16:53 01.04.2022)
Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH
Группа "Газпром" вышла из Gazprom Marketing & Trading Ltd
Стенд компании "Газпром"
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщил "Газпром".
Соответствующее сообщение опубликовали 1 апреля.
Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Оно занимается торговлей топливом по всей Европе, имеет сеть заправочных станций в Германии. Ему также принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.
Агентство Блумберг 30 марта сообщало со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. В частности, речь идет о дочерних компаниях "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке.
Накануне в немецких СМИ появилась информация, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации дочерних предприятий "Газпрома" на территории страны в случае прекращения поставок топлива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение Берлина нарушило бы "все мыслимые и немыслимые правила и законы". Он назвал саму проработку такого решения неприемлемой.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.