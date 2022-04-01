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Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH - РИА Новости, 01.04.2022
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Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH
Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH - РИА Новости, 01.04.2022
Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH
Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщил "Газпром". РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:51
2022-04-01T16:53
экономика
газпром
россия
в мире
германия
природный газ
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd, сообщил "Газпром"."31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing &amp; Trading Ltd", — отмечается официальном Telegram-канале компании.Соответствующее сообщение опубликовали 1 апреля.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Оно занимается торговлей топливом по всей Европе, имеет сеть заправочных станций в Германии. Ему также принадлежат Gazprom Marketing &amp; Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.Агентство Блумберг 30 марта сообщало со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. В частности, речь идет о дочерних компаниях "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке.Накануне в немецких СМИ появилась информация, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации дочерних предприятий "Газпрома" на территории страны в случае прекращения поставок топлива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение Берлина нарушило бы "все мыслимые и немыслимые правила и законы". Он назвал саму проработку такого решения неприемлемой.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781195840.html
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экономика, газпром, россия, в мире, германия, природный газ
13:51 01.04.2022 (обновлено: 16:53 01.04.2022)
 
Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH

Группа "Газпром" вышла из Gazprom Marketing & Trading Ltd

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром"
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщил "Газпром".
"31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd", — отмечается официальном Telegram-канале компании.
Соответствующее сообщение опубликовали 1 апреля.
Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Оно занимается торговлей топливом по всей Европе, имеет сеть заправочных станций в Германии. Ему также принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.
Агентство Блумберг 30 марта сообщало со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. В частности, речь идет о дочерних компаниях "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке.
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Накануне в немецких СМИ появилась информация, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации дочерних предприятий "Газпрома" на территории страны в случае прекращения поставок топлива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение Берлина нарушило бы "все мыслимые и немыслимые правила и законы". Он назвал саму проработку такого решения неприемлемой.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.
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