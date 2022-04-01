https://ria.ru/20220401/gazprom-1781281695.html

Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH

Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH - РИА Новости, 01.04.2022

Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH

Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщил "Газпром". РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:51

2022-04-01T13:51

2022-04-01T16:53

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природный газ

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Группа "Газпром" прекратила участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd, сообщил "Газпром"."31 марта группа "Газпром" прекратила свое участие в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых - Gazprom Marketing & Trading Ltd", — отмечается официальном Telegram-канале компании.Соответствующее сообщение опубликовали 1 апреля.Gazprom Germania GmbH было дочерним предприятием "Газпром экспорта" (входит в "Газпром"). Оно занимается торговлей топливом по всей Европе, имеет сеть заправочных станций в Германии. Ему также принадлежат Gazprom Marketing & Trading, Wingas и еще несколько компаний в Германии, Великобритании, Швейцарии, Чехии.Агентство Блумберг 30 марта сообщало со ссылкой на источники, что должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений "Газпрома" в Германии в рамках расследования роли компании в росте цен на газ в Европе. В частности, речь идет о дочерних компаниях "Газпрома" Gazprom Germania и Wingas, на которые, по данным агентства, приходится около 20% поставок на немецком нефтегазовом рынке.Накануне в немецких СМИ появилась информация, что Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации дочерних предприятий "Газпрома" на территории страны в случае прекращения поставок топлива. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такое решение Берлина нарушило бы "все мыслимые и немыслимые правила и законы". Он назвал саму проработку такого решения неприемлемой.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных ограничительных мерах против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти решения экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули, что подготовились к такому развитию событий, и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию санкциям, включающий в себя порядка сотни инициатив. Объем его финансирования составит около триллиона рублей.

https://ria.ru/20220401/sanktsii-1781195840.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781030962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, россия, в мире, германия, природный газ