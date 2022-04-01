https://ria.ru/20220401/gaz-1781394232.html
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.04.2022
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:09
2022-04-01T22:09
2022-04-01T22:09
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россия
цены на нефть
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет.Представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана напомнил, что ранее Европа разрабатывала проект Nabucco в качестве альтернативы российским поставкам."Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и Азербайджана реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда разных источников возможно через территорию Турции", - уточнил Калын.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, турция, россия, цены на нефть
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции
Представитель Эрдогана Калын: ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет