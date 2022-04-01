https://ria.ru/20220401/gaz-1781394232.html

ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции

ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.04.2022

ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T22:09

2022-04-01T22:09

2022-04-01T22:09

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цены на нефть

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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет.Представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана напомнил, что ранее Европа разрабатывала проект Nabucco в качестве альтернативы российским поставкам."Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и Азербайджана реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда разных источников возможно через территорию Турции", - уточнил Калын.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, турция, россия, цены на нефть