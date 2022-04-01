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ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.04.2022
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ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции - РИА Новости, 01.04.2022
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T22:09
2022-04-01T22:09
в мире
европа
турция
россия
цены на нефть
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АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет.Представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана напомнил, что ранее Европа разрабатывала проект Nabucco в качестве альтернативы российским поставкам."Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и Азербайджана реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда разных источников возможно через территорию Турции", - уточнил Калын.
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в мире, европа, турция, россия, цены на нефть
22:09 01.04.2022
 
ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет, заявили в Турции

Представитель Эрдогана Калын: ЕС будет зависеть от российского газа еще десять лет

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище
Рабочий на газохранилище - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 апр – РИА Новости. Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет.
"В ближайшее 10 лет этот вопрос будет актуальным, точнее в течение 10 лет", - сказал Калын в интервью телеканалу TRT Haber.
Представитель турецкого лидера Тайипа Эрдогана напомнил, что ранее Европа разрабатывала проект Nabucco в качестве альтернативы российским поставкам.
"Если говорить об альтернативах, то, как вы знаете, Турция и Азербайджана реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод - ред.), его расширение может рассматриваться как альтернатива. Подключение сюда разных источников возможно через территорию Турции", - уточнил Калын.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Европа фактически получила часть российского газа бесплатно, заявил Путин
 
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