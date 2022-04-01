https://ria.ru/20220401/gaz-1781380330.html

Цена сжиженного углеводородного газа в Сербии достигла максимума

Цена сжиженного углеводородного газа в Сербии достигла максимума - РИА Новости, 01.04.2022

Цена сжиженного углеводородного газа в Сербии достигла максимума

Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG) в Сербии достигла максимума и составляет 102 динара (около 0,86 евро) за литр из-за санкционного кризиса, заявил РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T20:19

2022-04-01T20:19

2022-04-01T21:51

экономика

александр вучич

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газпром нефть

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БЕЛГРАД, 1 апр – РИА Новости. Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, LPG) в Сербии достигла максимума и составляет 102 динара (около 0,86 евро) за литр из-за санкционного кризиса, заявил глава Ассоциации СУГ Сербии Иван Брайович."Наша страна ежегодно производит около 105 тысяч тонн, оставшиеся 50 тысяч тонн импортирует. Несмотря на многолетнее падение потребления СУГ Сербия и далее зависит от поставок и не может изолировать собственную ценовую конъюнктуру от международной, из-за чего на нее повлияло подорожание СУГ на биржах", - указал эксперт. По его словам, в предстоящие месяцы стоит ожидать дальнейшего подорожания сжиженного углеводородного газа в Сербии "в зависимости от украинского кризиса и цен на нефть и газ".Правительство Сербии в марте приняло решение об отказе от 20% акцизов на импорт нефтепродуктов и, по данным Минфина, потеряет 30 миллионов евро в месяц, чтобы сдержать рост цен на топливо.Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.Госкомпания - оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%) сообщил о приостановке прокачки с середины мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписал новый годовой договор с JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220401/tseny-1781377932.html

https://ria.ru/20220401/germaniya-1781212294.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, александр вучич, сербия, россия, совет ес, евросоюз, газпром нефть