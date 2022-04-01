https://ria.ru/20220401/gaz-1781366478.html

Цены на газ в Европе упали ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе упали ниже 1300 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 01.04.2022

Цены на газ в Европе упали ниже 1300 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе после роста на 5%, выше 1500 долларов за тысячу кубометров, перешли в минус и ускорили темпы снижения почти до 12%, упали ниже 1300... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T18:52

2022-04-01T18:52

2022-04-01T18:52

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Цены на газ в Европе после роста на 5%, выше 1500 долларов за тысячу кубометров, перешли в минус и ускорили темпы снижения почти до 12%, упали ниже 1300 долларов, следует из данных лондонской биржи ICE.Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на уровне почти 1480 долларов и вскоре достигли ценового максимума в 1512,7 доллара, однако затем перешли в минус и минутами ранее ускорили темпы снижения почти до 12%. Пока ценовой минимум составляет 1262,5 доллара, что на 11,8% ниже расчётной цены накануне — 1432 доллара.Стоимость газа на европейском рынке с конца прошлого месяца демонстрирует сильную волатильность. Она подскочила после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и начала военной операции на Украине. В начале марта цены на газ из-за опасений запрета на покупку российских энергоресурсов в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы, после чего к середине месяца снизились примерно втрое. На данный момент ценовой максимум составляет 3892 доллара за тысячу кубометров. Он был достигнут 7 марта.Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался еще с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.Тогда эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781353360.html

https://ria.ru/20220401/import-1781336872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, цены, природный газ, экономика, россия, европа