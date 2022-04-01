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Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
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Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа
Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T17:47
2022-04-01T17:47
экономика
европа
еврокомиссия
россия
природный газ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее удорожанию, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год - об этом ранее в пятницу сказал в интервью итальянской газете la Stampa еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии)."Сокращение использования радиаторов подразумевает либо то, что европейцы будут сидеть в холодных зданиях, либо то, что вместо газа в отоплении будет использоваться какое-то другое топливо. Предполагая последнее, наиболее вероятной заменой является электричество. Это достижимо, но не в одночасье, поскольку потребуется переоборудование домов и предприятий", - полагает аналитик.Кроме того, по словам Смита, такой план "означает значительное увеличение потребления электроэнергии в то время, когда Европа уже страдает от нехватки электроэнергии и рекордно высоких цен на электроэнергию". "Этот план может усугубить эти проблемы, если Европа не сможет увеличить поставки дешевой и надежной электроэнергии", - замечает он.Расширение использования ветра и солнечной энергии сокращает использование газа в производстве электроэнергии только при благоприятных для работы ВИЭ-электростанций погодных условиях - проще говоря, когда дует ветер и светит солнце, говорит аналитик. "Газ используется, когда темно и спокойно, это помогает стабилизировать сеть, которая борется с высокой краткосрочной изменчивостью энергии ветра и солнца. Увеличение этих источников может фактически увеличить сжигание газа в разы", - прогнозирует Смит.Европа уже столкнулась с рекордным подорожанием электричества в 2021 году. Одним из факторов, повлиявших на рост цен, стал малый объем производства возобновляемой энергии, в частности, ветрогенерации.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781228028.html
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экономика, европа, еврокомиссия, россия, природный газ
17:47 01.04.2022
 
Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа

Аналитик BCS Global Markets Смит: отказ от российского газа вызовет дефицит электроэнергии

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее удорожанию, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год - об этом ранее в пятницу сказал в интервью итальянской газете la Stampa еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии).
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"Сокращение использования радиаторов подразумевает либо то, что европейцы будут сидеть в холодных зданиях, либо то, что вместо газа в отоплении будет использоваться какое-то другое топливо. Предполагая последнее, наиболее вероятной заменой является электричество. Это достижимо, но не в одночасье, поскольку потребуется переоборудование домов и предприятий", - полагает аналитик.
Кроме того, по словам Смита, такой план "означает значительное увеличение потребления электроэнергии в то время, когда Европа уже страдает от нехватки электроэнергии и рекордно высоких цен на электроэнергию". "Этот план может усугубить эти проблемы, если Европа не сможет увеличить поставки дешевой и надежной электроэнергии", - замечает он.
Расширение использования ветра и солнечной энергии сокращает использование газа в производстве электроэнергии только при благоприятных для работы ВИЭ-электростанций погодных условиях - проще говоря, когда дует ветер и светит солнце, говорит аналитик. "Газ используется, когда темно и спокойно, это помогает стабилизировать сеть, которая борется с высокой краткосрочной изменчивостью энергии ветра и солнца. Увеличение этих источников может фактически увеличить сжигание газа в разы", - прогнозирует Смит.
Европа уже столкнулась с рекордным подорожанием электричества в 2021 году. Одним из факторов, повлиявших на рост цен, стал малый объем производства возобновляемой энергии, в частности, ветрогенерации.
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