https://ria.ru/20220401/gaz-1781353360.html

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022

Эксперт предупредил о последствиях отказа Европы от российского газа

Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T17:47

2022-04-01T17:47

2022-04-01T17:47

экономика

европа

еврокомиссия

россия

природный газ

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Реализация схемы отказа от российского газа, предложенная Еврокомиссией, может обострить проблему дефицита электроэнергии в Европе и привести к еще большему ее удорожанию, заявил РИА Новости старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год - об этом ранее в пятницу сказал в интервью итальянской газете la Stampa еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Среди мер - сокращение использования радиаторов и кондиционеров (позволит сэкономить порядка 14 миллиардов кубометров газа), продвижение биометана, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике (еще 25 миллиардов кубометров экономии)."Сокращение использования радиаторов подразумевает либо то, что европейцы будут сидеть в холодных зданиях, либо то, что вместо газа в отоплении будет использоваться какое-то другое топливо. Предполагая последнее, наиболее вероятной заменой является электричество. Это достижимо, но не в одночасье, поскольку потребуется переоборудование домов и предприятий", - полагает аналитик.Кроме того, по словам Смита, такой план "означает значительное увеличение потребления электроэнергии в то время, когда Европа уже страдает от нехватки электроэнергии и рекордно высоких цен на электроэнергию". "Этот план может усугубить эти проблемы, если Европа не сможет увеличить поставки дешевой и надежной электроэнергии", - замечает он.Расширение использования ветра и солнечной энергии сокращает использование газа в производстве электроэнергии только при благоприятных для работы ВИЭ-электростанций погодных условиях - проще говоря, когда дует ветер и светит солнце, говорит аналитик. "Газ используется, когда темно и спокойно, это помогает стабилизировать сеть, которая борется с высокой краткосрочной изменчивостью энергии ветра и солнца. Увеличение этих источников может фактически увеличить сжигание газа в разы", - прогнозирует Смит.Европа уже столкнулась с рекордным подорожанием электричества в 2021 году. Одним из факторов, повлиявших на рост цен, стал малый объем производства возобновляемой энергии, в частности, ветрогенерации.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781228028.html

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, еврокомиссия, россия, природный газ