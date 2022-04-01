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В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта - РИА Новости, 01.04.2022
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В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта
В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта - РИА Новости, 01.04.2022
В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта
Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, для этого нужно согласие обеих сторон, заявили РИА Новости в минэнерго... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T16:15
2022-04-01T16:15
экономика
болгария
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, для этого нужно согласие обеих сторон, заявили РИА Новости в минэнерго Болгарии.Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях."В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с таким запросом (на перевод оплаты в рубли – ред.) не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с ее динамичностью. Если такое письмо будет получено в министерстве энергетики Республики Болгария, это потребует изменения договора, для чего нужно согласие обеих сторон", - пояснили в министерстве."Правительство Болгарии считает, что ответ на эту просьбу президента России Владимира Путина (перевести оплату газа на рубли – ред.) должен быть единым на общеевропейском уровне", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781121777.html
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экономика, болгария, россия
16:15 01.04.2022
 
В Болгарии заявили, что оплата газа в рублях потребует изменения контракта

Минэнерго Болгарии: перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газокомпрессорная станция
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, для этого нужно согласие обеих сторон, заявили РИА Новости в минэнерго Болгарии.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.
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"В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с таким запросом (на перевод оплаты в рубли – ред.) не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с ее динамичностью. Если такое письмо будет получено в министерстве энергетики Республики Болгария, это потребует изменения договора, для чего нужно согласие обеих сторон", - пояснили в министерстве.
"Правительство Болгарии считает, что ответ на эту просьбу президента России Владимира Путина (перевести оплату газа на рубли – ред.) должен быть единым на общеевропейском уровне", - подчеркнули в министерстве.
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