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Компании смогут платить за российский газ в евро, заявили во Франции - РИА Новости, 01.04.2022
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Компании смогут платить за российский газ в евро, заявили во Франции
Компании смогут платить за российский газ в евро, заявили во Франции - РИА Новости, 01.04.2022
Компании смогут платить за российский газ в евро, заявили во Франции
Компании смогут продолжать платить за российский газ в евро банкам, которые сами будут конвертировать валюту в рубли, заявила министр экологического перехода... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:33
2022-04-01T17:44
природный газ
в мире
экономика
россия
франция
газпром
газпромбанк
евросоюз
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ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Компании смогут продолжать платить за российский газ в евро банкам, которые сами будут конвертировать валюту в рубли, заявила министр экологического перехода Барбара Помпили."Информация, которую мы получаем в последнее дни и часы из Москвы, дает нам понять, что в конечном итоге компании могут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны конвертировать евро в рубли. И в частности Газпромбанк", — сказала Помпили на заседании комиссии Нацсобрания Франции по экономическим вопросам."Пока компании платят евро, контракты выполняются, потому это мало что меняет для наших французских компаний. На данный момент нет риска разрыва контракта, если это решение будет реализовано", — отметил она.Министр подчеркнула, что "навязывания оплаты в рублях являются нарушением большей части контрактов"."Контракты французских компаний, в частности с "Газпромом", проходили в евро. Поэтому компании совершенно законно отказываются менять валюту", — сказала Помпили.Ранее Франция в рамках G7 подтвердила, что будет противостоять оплате за российский газ в рублях, добавила министр.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях.
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природный газ, в мире, экономика, россия, франция, газпром, газпромбанк, евросоюз, евро, рубль
13:33 01.04.2022 (обновлено: 17:44 01.04.2022)
 
Компании смогут платить за российский газ в евро, заявили во Франции

Министр Франции Помпили: компании смогут продолжать платить за российский газ в евро

© AP Photo / Michel SpinglerРабочий на компрессорной станции во Франции
Рабочий на компрессорной станции во Франции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Рабочий на компрессорной станции во Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 апр — РИА Новости. Компании смогут продолжать платить за российский газ в евро банкам, которые сами будут конвертировать валюту в рубли, заявила министр экологического перехода Барбара Помпили.
"Информация, которую мы получаем в последнее дни и часы из Москвы, дает нам понять, что в конечном итоге компании могут продолжать платить в евро банкам, которые сами должны конвертировать евро в рубли. И в частности Газпромбанк", — сказала Помпили на заседании комиссии Нацсобрания Франции по экономическим вопросам.
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Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
"Пока компании платят евро, контракты выполняются, потому это мало что меняет для наших французских компаний. На данный момент нет риска разрыва контракта, если это решение будет реализовано", — отметил она.
Министр подчеркнула, что "навязывания оплаты в рублях являются нарушением большей части контрактов".
"Контракты французских компаний, в частности с "Газпромом", проходили в евро. Поэтому компании совершенно законно отказываются менять валюту", — сказала Помпили.
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Ранее Франция в рамках G7 подтвердила, что будет противостоять оплате за российский газ в рублях, добавила министр.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
В четверг министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция не примет требование России оплачивать поставки газа в рублях.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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