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Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
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Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях
Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях
Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:18
2022-04-01T13:18
владимир путин
олаф шольц
германия
россия
берлин (город)
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Федеральное правительство в настоящее время изучает этот указ с точки зрения конкретных последствий", - заявил Бюхнер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.В четверг на брифинге в Берлине Шольц заявил, что оплата за газ из России производится и будет продолжена в евро и долларах, что следует из условий действующих контактов.
германия
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владимир путин, олаф шольц, германия, россия, берлин (город), евросоюз, в мире
13:18 01.04.2022
 
Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях

Правительство Германии изучает указ президента Путина об оплате поставок газа в рублях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Федеральное правительство в настоящее время изучает этот указ с точки зрения конкретных последствий", - заявил Бюхнер.
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Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.
В четверг на брифинге в Берлине Шольц заявил, что оплата за газ из России производится и будет продолжена в евро и долларах, что следует из условий действующих контактов.
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