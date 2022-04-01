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Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях

Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях - РИА Новости, 01.04.2022

Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях

Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T13:18

2022-04-01T13:18

2022-04-01T13:18

владимир путин

олаф шольц

германия

россия

берлин (город)

евросоюз

в мире

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер."Федеральное правительство в настоящее время изучает этот указ с точки зрения конкретных последствий", - заявил Бюхнер.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.В четверг на брифинге в Берлине Шольц заявил, что оплата за газ из России производится и будет продолжена в евро и долларах, что следует из условий действующих контактов.

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россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, олаф шольц, германия, россия, берлин (город), евросоюз, в мире