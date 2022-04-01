Правительство Германии изучает указ Путина об оплате поставок газа в рублях
Правительство Германии изучает указ президента Путина об оплате поставок газа в рублях
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции
БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Правительство ФРГ изучает в настоящее время указ президента РФ Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях, заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
"Федеральное правительство в настоящее время изучает этот указ с точки зрения конкретных последствий", - заявил Бюхнер.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.
В четверг на брифинге в Берлине Шольц заявил, что оплата за газ из России производится и будет продолжена в евро и долларах, что следует из условий действующих контактов.