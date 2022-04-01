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Песков назвал оплату в рублях за газ наиболее предпочтительной и надежной
Песков назвал оплату в рублях за газ наиболее предпочтительной и надежной - РИА Новости, 01.04.2022
Песков назвал оплату в рублях за газ наиболее предпочтительной и надежной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности отмены решения о переходе на оплату в рублях за российский газ, заявил, что сейчас именно это... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:07
2022-04-01T13:07
2022-04-01T16:11
экономика
владимир путин
газпром
евросоюз
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности отмены решения о переходе на оплату в рублях за российский газ, заявил, что сейчас именно это предпочтительный вариант, но не исключил такой возможности в случае "если наступят иные условия"."Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом", — сообщил Песков.На вопрос о том, имеет ли указ обратную силу и будет ли касаться газа, который уже был поставлен, и будет ли Россия требовать за него рубли, он сказал: "Нет, обратную силу он не имеет, естественно".Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Новые правила продажи российского газа недружественным странам начали действовать с 1 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, газпром, евросоюз, дмитрий песков, россия
13:07 01.04.2022 (обновлено: 16:11 01.04.2022)
Песков назвал оплату в рублях за газ наиболее предпочтительной и надежной
Пресс-секретарь Песков допустил возможность возврата к расчетам за газ в евро и долларах
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности отмены решения о переходе на оплату в рублях за российский газ, заявил, что сейчас именно это предпочтительный вариант, но не исключил такой возможности в случае "если наступят иные условия".
"Безусловно, если наступят иные условия, в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом", — сообщил Песков.
На вопрос о том, имеет ли указ обратную силу и будет ли касаться газа, который уже был поставлен, и будет ли Россия требовать за него рубли, он сказал: "Нет, обратную силу он не имеет, естественно".
Президент России Владимир Путин
23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза
и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда иных валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома
" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Новые правила продажи российского газа недружественным странам начали действовать с 1 апреля.