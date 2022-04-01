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Песков: Путин в общих чертах описывал западным лидерам схему оплаты за газ
Песков: Путин в общих чертах описывал западным лидерам схему оплаты за газ - РИА Новости, 01.04.2022
Песков: Путин в общих чертах описывал западным лидерам схему оплаты за газ
Президент РФ Владимир Путин в общих чертах описывал новую схему оплаты за российский газ в разговорах с западными лидерами, сообщил в пятницу журналистам... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T13:00
2022-04-01T13:00
2022-04-01T13:00
экономика
владимир путин
россия
германия
газпром
евросоюз
санкции в отношении россии
олаф шольц
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в общих чертах описывал новую схему оплаты за российский газ в разговорах с западными лидерами, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."В общих чертах он эту схему им описывал. Потом уже в нюансах эта схема была доведена до сведения коллег из офиса федерального канцлера (Германии Олафа Шольца) моим коллегой (помощником президента РФ Максимом) Орешкиным", - ответил Песков на вопрос, предупреждал ли президент России в разговорах с лидерами европейских стран о новой системе.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. Правительство до 31 марта должно было утвердить в совете директоров "Газпрома" директиву по внесению изменений в действующих контрактах валюты платежа на рубли. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начали действовать с 1 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, германия, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии, олаф шольц, дмитрий песков
Песков: Путин в общих чертах описывал западным лидерам схему оплаты за газ
Песков: Путин в общих чертах описывал схему оплаты за газ в беседах с западными лидерами