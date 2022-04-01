https://ria.ru/20220401/gaz-1781259977.html

Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок

Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок - РИА Новости, 01.04.2022

Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок

Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:50

2022-04-01T12:50

2022-04-01T13:22

россия

дмитрий песков

газпром

экономика

природный газ

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", - добавил Песков."Газпром" будет работать со своими покупателями, и все вопросы по нюансам Песков рекомендовал задавать в корпорации."Продавцом газа является "Газпром", и "Газпром" получает соответствующую директиву. Поэтому сейчас уже нужно обращаться именно в компанию за нюансировками, за вопросами, связанными с нюансами", - добавил Песков.По вопросам дедлайна на открытие счетов для иностранных покупателей российского газа Песков посоветовал обратиться в "Газпром".

https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий песков, газпром, экономика, природный газ