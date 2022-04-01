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Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок - РИА Новости, 01.04.2022
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Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок - РИА Новости, 01.04.2022
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T13:22
россия
дмитрий песков
газпром
экономика
природный газ
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", - добавил Песков."Газпром" будет работать со своими покупателями, и все вопросы по нюансам Песков рекомендовал задавать в корпорации."Продавцом газа является "Газпром", и "Газпром" получает соответствующую директиву. Поэтому сейчас уже нужно обращаться именно в компанию за нюансировками, за вопросами, связанными с нюансами", - добавил Песков.По вопросам дедлайна на открытие счетов для иностранных покупателей российского газа Песков посоветовал обратиться в "Газпром".
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россия, дмитрий песков, газпром, экономика, природный газ
12:50 01.04.2022 (обновлено: 13:22 01.04.2022)
 
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок

Песков заявил, что начало оплаты газа в рублях не означает мгновенного отказа от поставок

© REUTERS / Denis Sinyakov/File PhotoРабочий на газовой компрессорной станции в Судже
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / Denis Sinyakov/File Photo
Рабочий на газовой компрессорной станции в Судже
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает", - сказал он журналистам.
"Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", - добавил Песков.
"Газпром" будет работать со своими покупателями, и все вопросы по нюансам Песков рекомендовал задавать в корпорации.
"Продавцом газа является "Газпром", и "Газпром" получает соответствующую директиву. Поэтому сейчас уже нужно обращаться именно в компанию за нюансировками, за вопросами, связанными с нюансами", - добавил Песков.
По вопросам дедлайна на открытие счетов для иностранных покупателей российского газа Песков посоветовал обратиться в "Газпром".
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 12:39
"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях
 
РоссияДмитрий ПесковГазпромЭкономикаПриродный газ
 
 
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