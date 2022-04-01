https://ria.ru/20220401/gaz-1781259977.html
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок - РИА Новости, 01.04.2022
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:50
2022-04-01T12:50
2022-04-01T13:22
россия
дмитрий песков
газпром
экономика
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781246165_0:187:2200:1425_1920x0_80_0_0_1dc543c48b35e84d6dbab0802949bf1e.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", - добавил Песков."Газпром" будет работать со своими покупателями, и все вопросы по нюансам Песков рекомендовал задавать в корпорации."Продавцом газа является "Газпром", и "Газпром" получает соответствующую директиву. Поэтому сейчас уже нужно обращаться именно в компанию за нюансировками, за вопросами, связанными с нюансами", - добавил Песков.По вопросам дедлайна на открытие счетов для иностранных покупателей российского газа Песков посоветовал обратиться в "Газпром".
https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781246165_300:0:2200:1425_1920x0_80_0_0_10fe8fda5878b2b6672069c7120ba3d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, газпром, экономика, природный газ
12:50 01.04.2022 (обновлено: 13:22 01.04.2022)
Песков: начало оплаты газа в рублях не значит мгновенную остановку поставок
Песков заявил, что начало оплаты газа в рублях не означает мгновенного отказа от поставок
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о переходе в оплате российского газа на рубли не распространяется на уже поставленный газ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли это, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает", - сказал он журналистам.
"Оплата собственно по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же. А она должна осуществляться где-то в конце, второй половине месяца, апреля, или даже в начале мая", - добавил Песков.
"Газпром
" будет работать со своими покупателями, и все вопросы по нюансам Песков рекомендовал задавать в корпорации.
"Продавцом газа является "Газпром", и "Газпром" получает соответствующую директиву. Поэтому сейчас уже нужно обращаться именно в компанию за нюансировками, за вопросами, связанными с нюансами", - добавил Песков.
По вопросам дедлайна на открытие счетов для иностранных покупателей российского газа Песков посоветовал обратиться в "Газпром".