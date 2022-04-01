https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html

"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях

"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях - РИА Новости, 01.04.2022

"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях

"Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ - в рублях, оставаясь при этом ответственным партнёром и... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:39

2022-04-01T12:39

2022-04-01T12:53

экономика

природный газ

газпром

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ - в рублях, оставаясь при этом ответственным партнёром и продолжая надёжно экспортировать газ потребителям, сообщила компания."Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчётов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам. "Газпром" является ответственным партнёром и продолжает надёжно экспортировать газ потребителям", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определённым в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

https://ria.ru/20220401/gaz-1781259977.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, природный газ, газпром, россия