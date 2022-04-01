https://ria.ru/20220401/gaz-1781254953.html
"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях
"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях - РИА Новости, 01.04.2022
"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях
"Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ - в рублях, оставаясь при этом ответственным партнёром и... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:39
2022-04-01T12:39
2022-04-01T12:53
экономика
природный газ
газпром
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" сегодня официально направляет контрагентам уведомления о новом порядке расчётов за газ - в рублях, оставаясь при этом ответственным партнёром и продолжая надёжно экспортировать газ потребителям, сообщила компания."Газпром" как российская компания безусловно и в полной мере соблюдает требования российского законодательства. Уведомления о новом порядке расчётов в российских рублях сегодня официально направляются контрагентам. "Газпром" является ответственным партнёром и продолжает надёжно экспортировать газ потребителям", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определённым в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781259977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, природный газ, газпром, россия
12:39 01.04.2022 (обновлено: 12:53 01.04.2022)
"Газпром" направит уведомления о порядке расчетов за газ в рублях
"Газпром" 1 апреля официально направит контрагентам уведомления о расчетах за газ в рублях