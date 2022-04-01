https://ria.ru/20220401/gaz-1781253971.html
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой - РИА Новости, 01.04.2022
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:43
экономика
природный газ
россия
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поставок газа в Европу, то президент нашей страны подписал указ с условиями, которые в моем понимании приемлемы для западных стран. Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена (Россией), справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях", - заявил Лавров на брифинге в Нью-Дели.
https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, природный газ, россия, сергей лавров
12:35 01.04.2022 (обновлено: 12:43 01.04.2022)
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Глава МИД Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях справедливой