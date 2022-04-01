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Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой - РИА Новости, 01.04.2022
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Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой - РИА Новости, 01.04.2022
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой
Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T12:35
2022-04-01T12:43
экономика
природный газ
россия
сергей лавров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поставок газа в Европу, то президент нашей страны подписал указ с условиями, которые в моем понимании приемлемы для западных стран. Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена (Россией), справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях", - заявил Лавров на брифинге в Нью-Дели.
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экономика, природный газ, россия, сергей лавров
12:35 01.04.2022 (обновлено: 12:43 01.04.2022)
 
Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой

Глава МИД Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ в рублях справедливой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии (трубопровод Gazela) и Германии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поставок газа в Европу, то президент нашей страны подписал указ с условиями, которые в моем понимании приемлемы для западных стран. Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена (Россией), справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях", - заявил Лавров на брифинге в Нью-Дели.
Компрессорная станция Русская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 22:22
Механизм запущен: как будет работать схема оплаты газа в рублях
 
ЭкономикаПриродный газРоссияСергей Лавров
 
 
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