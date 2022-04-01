https://ria.ru/20220401/gaz-1781253971.html

Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой

Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой - РИА Новости, 01.04.2022

Лавров назвал предложенную Россией схему оплаты за газ справедливой

Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T12:35

2022-04-01T12:35

2022-04-01T12:43

экономика

природный газ

россия

сергей лавров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 апр - РИА Новости. Предложенная Россией схема оплаты за газ в рублях является справедливой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поставок газа в Европу, то президент нашей страны подписал указ с условиями, которые в моем понимании приемлемы для западных стран. Дело в том, что они расплачиваются с нами валютой, а потом арестовывают наши счета. То есть, схема, которая была предложена (Россией), справедлива. Она позволит нам получить выплаты в рублях", - заявил Лавров на брифинге в Нью-Дели.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

россия

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Ольга Фомченкова

экономика, природный газ, россия, сергей лавров