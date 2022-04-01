https://ria.ru/20220401/gaz-1781234158.html
Австрия сейчас не может отказаться от российского газа, заявил глава OMV
Австрия сейчас не может отказаться от российского газа, заявил глава OMV - РИА Новости, 01.04.2022
Австрия сейчас не может отказаться от российского газа, заявил глава OMV
Отказ от российского газа невозможен, если только нет готовности жить с огромными последствиями, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн,... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:21
2022-04-01T11:21
2022-04-01T11:35
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omv
санкции в отношении россии
владимир путин
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ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отказ от российского газа невозможен, если только нет готовности жить с огромными последствиями, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России."Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году. Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа", - сказал Штерн в интервью газете Presse.Поскольку у Австрии нет выхода к морю, нет и доступа к сжиженному газу, отметил он."Любая диверсификация будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру для получения доступа к более дорогому газу. Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно", - добавил он.Говоря о требовании России с 1 апреля платить за газ в рублях, Штерн сказал, что у компании контракт не с правительством, а с "Газпромом"."Ждем информацию от "Газпрома". На данный момент наш контракт в евро. Нет оснований платить иначе", - заключил он.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
https://ria.ru/20220401/gaz-1781230977.html
https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, австрия, omv, санкции в отношении россии, владимир путин, газпром, евросоюз
11:21 01.04.2022 (обновлено: 11:35 01.04.2022)
Австрия сейчас не может отказаться от российского газа, заявил глава OMV
Глава компании OMV: Австрия в этом году не может отказаться от российского газа
ВЕНА, 1 апр - РИА Новости. Отказ от российского газа невозможен, если только нет готовности жить с огромными последствиями, заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России.
"Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии
это невозможно в этом году. Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа", - сказал Штерн в интервью газете Presse.
Поскольку у Австрии нет выхода к морю, нет и доступа к сжиженному газу, отметил он.
"Любая диверсификация будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру для получения доступа к более дорогому газу. Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно", - добавил он.
Говоря о требовании России с 1 апреля платить за газ в рублях, Штерн сказал, что у компании контракт не с правительством, а с "Газпромом".
"Ждем информацию от "Газпрома". На данный момент наш контракт в евро. Нет оснований платить иначе", - заключил он.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.