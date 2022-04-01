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Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
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Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа
Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа
Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T11:08
2022-04-01T11:08
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
владимир путин
россия
северная африка
международное энергетическое агентство
евросоюз
еврокомиссия
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РИМ, 1 апр - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок потребуются крайние меры, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля."К концу года мы можем заменить 50 миллиардов кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя нам, очевидно, и нужно увеличить регазификацию. Еще 10 миллиардов через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив (использование - ред.) радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 миллиардов. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 миллиардов", - сказал он в интервью итальянской газете la Stampa.По данным Международного энергетического агентства, за 2021 год Евросоюз импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.По словам Бретона, в крайней ситуации, означающей прекращение поставок российского газа, Евросоюзу потребуются "крайние меры". В частности, еврокомиссар заявил о возможности использования угля, который позволил бы компенсировать 20 миллиардов кубометров, а также атомных электростанций, мощность которых эквивалентна 12,5 миллиарда кубов."Очевидно, что мы будем должны найти способ перераспределить энергию и в духе солидарности помочь тем странам, которые решили стать более зависимыми от газа и, в частности, от России", - сказал представитель ЕК."Многие отрасли, использующие газ, например, сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 миллиардов кубометров газа. … Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению (газа - ред.). Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд", - сказал Бретон.
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экономика, владимир путин, россия, северная африка, международное энергетическое агентство, евросоюз, еврокомиссия
11:08 01.04.2022
 
Еврокомиссар описал схему от отказа от российского газа

ЕК подготовила план замены газа из России объемом потребления в 155 миллиардов кубов в год

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие
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РИМ, 1 апр - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила чрезвычайный план замены российского газа объемом потребления в 155 миллиардов кубометров в год, однако в случае прекращения поставок потребуются крайние меры, заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро. В четверг, 31 марта, президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
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"К концу года мы можем заменить 50 миллиардов кубометров газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя нам, очевидно, и нужно увеличить регазификацию. Еще 10 миллиардов через трубопровод, особенно на юге, из Северной Африки или с Востока. Мы также можем сократить потребление, сократив (использование - ред.) радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии: это около 14 миллиардов. А потом продвигать биометан, а также проекты по ветровой и солнечной энергетике: это еще 25 миллиардов", - сказал он в интервью итальянской газете la Stampa.
По данным Международного энергетического агентства, за 2021 год Евросоюз импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
По словам Бретона, в крайней ситуации, означающей прекращение поставок российского газа, Евросоюзу потребуются "крайние меры". В частности, еврокомиссар заявил о возможности использования угля, который позволил бы компенсировать 20 миллиардов кубометров, а также атомных электростанций, мощность которых эквивалентна 12,5 миллиарда кубов.
"Очевидно, что мы будем должны найти способ перераспределить энергию и в духе солидарности помочь тем странам, которые решили стать более зависимыми от газа и, в частности, от России", - сказал представитель ЕК.
"Многие отрасли, использующие газ, например, сталелитейные заводы, могли бы использовать мазут. Это сэкономило бы 10 миллиардов кубометров газа. … Страны также должны приступить к совместным закупкам и хранению (газа - ред.). Параллельно нужно задуматься о том, как отвязать стоимость электричества от газа, потому что сегодня мы наблюдаем абсурд", - сказал Бретон.
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