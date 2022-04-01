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Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
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Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа
Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022
Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа
Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T10:59
2022-04-01T11:28
экономика
германия
basf se
евросоюз
природный газ
россия
санкции
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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер."Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны", - сказал Брудермюллер, назвав "безответственным экспериментом" призывы к бойкоту импорта энергоресурсов из России."Мы хотим легкомысленно разрушить всю нашу экономику? То, что мы создавали в течение десятилетий?", - прокомментировал глава BASF дискуссию в ФРГ по поводу отказа от российских газа и нефти.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.
https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html
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экономика, германия, basf se, евросоюз, природный газ, россия, санкции
10:59 01.04.2022 (обновлено: 11:28 01.04.2022)
 
Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа

Глава BASF Брудермюллер: Германию ждет жесточайший кризис при отказе от российского газа

© AFP 2022 / Uwe Anspach/PoolГлава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер
Глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AFP 2022 / Uwe Anspach/Pool
Глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер.
"Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны", - сказал Брудермюллер, назвав "безответственным экспериментом" призывы к бойкоту импорта энергоресурсов из России.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 03:05
В ФРГ предрекли нищету из-за эмбарго на нефть и газ из России
"Мы хотим легкомысленно разрушить всю нашу экономику? То, что мы создавали в течение десятилетий?", - прокомментировал глава BASF дискуссию в ФРГ по поводу отказа от российских газа и нефти.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.
Я всё ещё верю в лучшее – жители Берлина обеспокоены введением режима предупреждения ЧС - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 19:11
"Не могу поверить". Жители Берлина испугались, что останутся без отопления
 
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