https://ria.ru/20220401/gaz-1781228028.html

Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа

Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа - РИА Новости, 01.04.2022

Глава BASF предрек кризис экономики Германии при отказе от российского газа

Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T10:59

2022-04-01T10:59

2022-04-01T11:28

экономика

германия

basf se

евросоюз

природный газ

россия

санкции

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БЕРЛИН, 1 апр - РИА Новости. Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России, заявил газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung глава германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер."Это могло бы привести к худшему кризису немецкой экономики со времен окончания Второй мировой войны", - сказал Брудермюллер, назвав "безответственным экспериментом" призывы к бойкоту импорта энергоресурсов из России."Мы хотим легкомысленно разрушить всю нашу экономику? То, что мы создавали в течение десятилетий?", - прокомментировал глава BASF дискуссию в ФРГ по поводу отказа от российских газа и нефти.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют. В четверг 31 марта президент подписал соответствующий указ и сообщил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить в рублях с 1 апреля.В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонные переговоры с российским президентом. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, в ходе разговора канцлер не дал согласия на процедуру перевода оплаты газовых поставок в рубли, однако попросил представить письменные пояснения данного процесса.

https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html

https://ria.ru/20220331/berlin-1781156572.html

германия

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, basf se, евросоюз, природный газ, россия, санкции