"Газпром" заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу 1 апреля
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал-Европа
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.
Компания ночью забронировала 235 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали из предлагавшихся 3,7 миллиона (то есть чуть более 6% предложения). "Газпром" сможет воспользоваться этим объемом с 7.00 мск 1 апреля до 7.00 мск 2 апреля. При этом на регулярном аукционе, который состоялся вечером 31 марта, компания бронировать газопровод не стала.
"Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.
Что касается украинского маршрута, то транзит газа по нему с конца февраля сохраняется вблизи контрактных обязательств "Газпрома" на этот год (109,6 миллиона кубометров). Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 апреля составляют 107,6 миллиона кубометров.