https://ria.ru/20220401/gaz-1781206229.html

"Газпром" заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 01.04.2022

"Газпром" заказал мощности трубопровода "Ямал — Европа"

"Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 1 апреля,... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T09:05

2022-04-01T09:05

2022-04-01T09:05

экономика

россия

газпром

оператор гтс украины

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. "Газпром" заказал на дополнительном аукционе часть мощности газопровода "Ямал-Европа" для транзита газа через Польшу на все газовые сутки 1 апреля, свидетельствуют данные площадки GSA Platform.Компания ночью забронировала 235 тысяч кубометров в час транзитной мощности магистрали из предлагавшихся 3,7 миллиона (то есть чуть более 6% предложения). "Газпром" сможет воспользоваться этим объемом с 7.00 мск 1 апреля до 7.00 мск 2 апреля. При этом на регулярном аукционе, который состоялся вечером 31 марта, компания бронировать газопровод не стала."Газпром" возобновил поставки по "Ямалу-Европе" 29 марта - после двухнедельного перерыва. Это один из основных, но балансирующих маршрутов, поставки по магистрали заметно снизились с октября прошлого года.Что касается украинского маршрута, то транзит газа по нему с конца февраля сохраняется вблизи контрактных обязательств "Газпрома" на этот год (109,6 миллиона кубометров). Согласно информации на сайте "Оператора ГТС Украины", заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 1 апреля составляют 107,6 миллиона кубометров.

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, газпром, оператор гтс украины, санкции в отношении россии