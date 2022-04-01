https://ria.ru/20220401/gaz-1781199140.html

В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа - РИА Новости, 01.04.2022

В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа

Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках, заявил в беседе с порталом ntv.de немецкий эксперт Янис РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T07:29

2022-04-01T07:29

2022-04-01T08:44

экономика

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цены на нефть

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках, заявил в беседе с порталом ntv.de немецкий эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.По прогнозам собеседника издания, благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.По его мнению, в этом году бюджет России окажется профицитным. Эксперт отметил, что сейчас рыночная стоимость российской нефти составляет 82 доллара за баррель. При этом Кремль использовал в качестве основы для планирования бюджета цену в 62 доллара за баррель. Клюге подчеркнул, что Москва планировала бюджет исходя из курса 72 рубля за доллар, а сегодня он составляет 85 рублей."С точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество. Если мы умножим стоимость нефти на курс рубля, то получится так: Москва ожидала доход в размере около 4500 рублей за баррель нефти, но получит гораздо больше — около 7000 рублей", — заключил эксперт.Президент Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов. Российский лидер также напомнил, что западные страны сейчас используют свои финансовые системы как оружие.Объемы и цены при этом не изменятся. Это стало ответом Москвы на масштабные ограничения после начала военной операции на Украине и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781177487.html

https://ria.ru/20220401/nischeta-1781191959.html

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