07:29 01.04.2022 (обновлено: 08:44 01.04.2022)
В Германии заявили, что Россия получит рекордные доходы от экспорта газа
Аналитик НИМОБ Клюге предрек России рекордные доходы от газа из-за цен на спотовых рынках
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Россия может получить рекордные доходы от продажи газа из-за значительного роста цен на спотовых рынках, заявил в беседе с порталом ntv.de немецкий эксперт Янис Клюге из Немецкого института по международным отношениям и безопасности.
По прогнозам собеседника издания, благодаря заработкам с продажи энергоресурсов Москве удастся компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.
"Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", — предположил Клюге.
По его мнению, в этом году бюджет России окажется профицитным. Эксперт отметил, что сейчас рыночная стоимость российской нефти составляет 82 доллара за баррель. При этом Кремль использовал в качестве основы для планирования бюджета цену в 62 доллара за баррель. Клюге подчеркнул, что Москва планировала бюджет исходя из курса 72 рубля за доллар, а сегодня он составляет 85 рублей.
"С точки зрения экспорта энергоносителей это преимущество. Если мы умножим стоимость нефти на курс рубля, то получится так: Москва ожидала доход в размере около 4500 рублей за баррель нефти, но получит гораздо больше — около 7000 рублей", — заключил эксперт.
Президент Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами. Отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов. Российский лидер также напомнил, что западные страны сейчас используют свои финансовые системы как оружие.
Объемы и цены при этом не изменятся. Это стало ответом Москвы на масштабные ограничения после начала военной операции на Украине и заморозку на Западе около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов.