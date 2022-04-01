https://ria.ru/20220401/gaz-1781187882.html

Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"

Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам" - РИА Новости, 01.04.2022

Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"

Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T00:40

2022-04-01T00:40

2022-04-01T00:40

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москва

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента России Владимира Путина.Российский лидер 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа для стран Евросоюза и других стран, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ и заявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными странами", если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов.При этом указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже сегодня кто-то из его клиентов может остаться без газа – по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией.Страны "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада — отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте, заявил в начале недели министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.При этом цены на газ в Европе в последние дни марта заметно выросли. Газовые котировки ползут вверх вслед за возрастающими рисками возможного нарушения поставок из России. Аналитики отмечают, что угроза роста цен на газ сохраняется.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе "голубого топлива". Основными маршрутами поставок газа на европейский рынок являются "Северный поток" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортная система Украины, "Ямал–Европа", "Турецкий поток" (через Черное море).

https://ria.ru/20220331/gaz-1781182533.html

https://ria.ru/20220329/evropa-1780542048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, россия, газпром, газпромбанк, в мире, природный газ, владимир путин, москва