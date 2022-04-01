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Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам" - РИА Новости, 01.04.2022
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Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"
Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам" - РИА Новости, 01.04.2022
Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"
Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T00:40
2022-04-01T00:40
экономика
россия
газпром
газпромбанк
в мире
природный газ
владимир путин
москва
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента России Владимира Путина.Российский лидер 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа для стран Евросоюза и других стран, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ и заявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными странами", если они не будут платить в рублях с 1 апреля.Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов.При этом указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже сегодня кто-то из его клиентов может остаться без газа – по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией.Страны "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада — отказываются от требования России платить за энергоресурсы в российской валюте, заявил в начале недели министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.При этом цены на газ в Европе в последние дни марта заметно выросли. Газовые котировки ползут вверх вслед за возрастающими рисками возможного нарушения поставок из России. Аналитики отмечают, что угроза роста цен на газ сохраняется.Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе "голубого топлива". Основными маршрутами поставок газа на европейский рынок являются "Северный поток" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортная система Украины, "Ямал–Европа", "Турецкий поток" (через Черное море).
https://ria.ru/20220331/gaz-1781182533.html
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экономика, россия, газпром, газпромбанк, в мире, природный газ, владимир путин, москва
00:40 01.04.2022
 
Вступили в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"

С первого апреля вступают в силу новые правила продажи газа "недружественным странам"

© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Новые правила продажи российского газа "недружественным странам", предполагающие оплату в рублях, начинают действовать с 1 апреля, следует из указа президента России Владимира Путина.
Российский лидер 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа для стран Евросоюза и других стран, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов, евро и ряда других валют. В четверг президент подписал соответствующий указ и заявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам "недружественными странами", если они не будут платить в рублях с 1 апреля.
Газпромбанк выбран уполномоченным банком для открытия иностранными покупателями специальных рублевых счетов.
При этом указ касается только трубопроводных поставок "Газпрома" и не означает, что уже сегодня кто-то из его клиентов может остаться без газа – по некоторым контрактам платежи за апрельский газ начинаются во второй половине апреля, по другим — в мае, пояснил источник, знакомый с ситуацией.
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При этом цены на газ в Европе в последние дни марта заметно выросли. Газовые котировки ползут вверх вслед за возрастающими рисками возможного нарушения поставок из России. Аналитики отмечают, что угроза роста цен на газ сохраняется.
Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе "голубого топлива". Основными маршрутами поставок газа на европейский рынок являются "Северный поток" (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортная система Украины, "Ямал–Европа", "Турецкий поток" (через Черное море).
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