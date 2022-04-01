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Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" - РИА Новости, 01.07.2022
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Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития"
Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" - РИА Новости, 01.07.2022
Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития"
РИА Новости, 01.07.2022
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фото, фото, москва, минск, форум, союзное государство, дмитрий мезенцев, андрей руденко, дмитрий киселев, валерий фальков, олег кожемяко, леонид калашников, мария захарова, ирина россиус
19:31 01.04.2022 (обновлено: 19:41 01.07.2022)
 

Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития"

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Нина Зотина

Экспертно-медийный форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" прошел на площадке "Россия сегодня" в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Форум проходил в онлайн-режиме — одновременно в Москве и в Минске.

Экспертно-медийный форум Союзное Государство: экономическая интеграция – задачи развития прошел на площадке Россия сегодня в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Форум проходил в онлайн-режиме – одновременно в Москве и в Минске.
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Экспертно-медийный форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" прошел на площадке "Россия сегодня" в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Форум проходил в онлайн-режиме — одновременно в Москве и в Минске.

© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина Зотина

"Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии являются повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках", — заявил на форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии являются повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках, - заявил на форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
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"Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии являются повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках", — заявил на форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина Зотина

"Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению", — подчеркнул в своем выступлении замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению, - подчеркнул в своем выступлении замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
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"Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению", — подчеркнул в своем выступлении замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Владимир Трефилов

"Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания", — приветствовал участников форума генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. Международная медиагруппа Россия сегодня рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания, - приветствовал участников форума генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев.
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"Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания", — приветствовал участников форума генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

"Союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдет испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", — отметил Киселев.

Союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдёт испытание, которое проходим мы сейчас все вместе, - отметил Киселев.
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"Союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдет испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", — отметил Киселев.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир ТрефиловО планах масштабирования совместных проектов с Белоруссией, в частности, проекта "Летний университет" рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Проект был запущен в прошлом году. Более 600 школьников и студентов из Белоруссии посетили лучшие университеты РФ.
О планах масштабирования совместных проектов с Белоруссией, в частности, проекта Летний университет рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Проект был запущен в прошлом году. Более 600 школьников и студентов из Белоруссии посетили лучшие университеты РФ.
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О планах масштабирования совместных проектов с Белоруссией, в частности, проекта "Летний университет" рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Проект был запущен в прошлом году. Более 600 школьников и студентов из Белоруссии посетили лучшие университеты РФ.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

"Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай", — заверил губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, регион готов посодействовать отправке 9 миллионов тонн белорусской продукции. Также Приморье готово заменить корейские и японские тракторы на белорусские.

Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай, -заверил губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, регион готов посодействовать отправке 9 миллионов тонн белорусской продукции. Также Приморье готово заменить корейские и японские тракторы на белорусские.
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"Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай", — заверил губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, регион готов посодействовать отправке 9 миллионов тонн белорусской продукции. Также Приморье готово заменить корейские и японские тракторы на белорусские.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧтобы ускорить экономическую интеграцию, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, считает заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.
Чтобы ускорить экономическую интеграцию, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, считает заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.
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Чтобы ускорить экономическую интеграцию, необходимо максимально оперативно принимать новые законы, продиктованные текущей международной ситуацией, считает заместитель председателя комиссии по вопросам внешней политики Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Леонид Калашников.
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина ЗотинаМинистр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение подготовки и принятия научных программ Союзного государства.
Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение подготовки и принятия научных программ Союзного государства.
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Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что в условиях западных санкций актуальным является ускорение подготовки и принятия научных программ Союзного государства.
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Владимир ТрефиловБольшое внимание на форуме привлекла дискуссия "Роль молодежи в сохранении исторического наследия". В обсуждении участвовали ректоры вузов, лидеры молодежных объединений, министры, спортсмены, историки, студенты российских и белорусских вузов.
Большое внимание на форуме привлекла дискуссия Роль молодежи в сохранении исторического наследия. В обсуждении участвовали ректоры вузов, лидеры молодежных объединений, министры, спортсмены, историки, студенты российских и белорусских вузов.
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Большое внимание на форуме привлекла дискуссия "Роль молодежи в сохранении исторического наследия". В обсуждении участвовали ректоры вузов, лидеры молодежных объединений, министры, спортсмены, историки, студенты российских и белорусских вузов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

"Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, которая внушала школьникам, что Россия — не братская страна. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии", — констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, которая внушала школьникам, что Россия – не братская страна. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии, - констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
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"Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, которая внушала школьникам, что Россия — не братская страна. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии", — констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

"Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги", — заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.

Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги, - заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
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"Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги", — заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Нина ЗотинаОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на форуме, что для всех должно стать поучительным уроком то, как Запад умудрился "внедрить в общественную жизнь целого государства (Украины) ядовитые идеи нацизма, фашизма".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на форуме, что для всех должно стать поучительным уроком то, как Запад умудрился внедрить в общественную жизнь целого государства (Украины) ядовитые идеи нацизма, фашизма.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила на форуме, что для всех должно стать поучительным уроком то, как Запад умудрился "внедрить в общественную жизнь целого государства (Украины) ядовитые идеи нацизма, фашизма".
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСегодня Союзное государство реализует множество просветительских проектов. Например, ежегодно растет число участников конкурса школьных сочинений "Без срока давности", указали участники обсуждения.
Сегодня Союзное государство реализует множество просветительских проектов. Например, ежегодно растет число участников конкурса школьных сочинений Без срока давности, указали участники обсуждения.
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Сегодня Союзное государство реализует множество просветительских проектов. Например, ежегодно растет число участников конкурса школьных сочинений "Без срока давности", указали участники обсуждения.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов

Дискуссии не утихали и в кулуарах. На фото — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

Дискуссии не утихали и в кулуарах. На фото - генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.
15 из 16

Дискуссии не утихали и в кулуарах. На фото — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Нина ЗотинаРазговор на форуме шел о моделях взаимодействия двух стран на годы вперед. На фото: замглавы департамента социальной политики и информационного обеспечения Союзного государства Александра Барщевская, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ведущая телеканала "Россия-1" Ирина Россиус, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Разговор на форуме шел о моделях взаимодействия двух стран на годы вперед. На фото: замглавы департамента социальной политики и информационного обеспечения Союзного государства Александра Барщевская, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ведущая телеканала Россия-1 Ирина Россиус, генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев.
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Разговор на форуме шел о моделях взаимодействия двух стран на годы вперед. На фото: замглавы департамента социальной политики и информационного обеспечения Союзного государства Александра Барщевская, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, ведущая телеканала "Россия-1" Ирина Россиус, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Нина Зотина
 
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