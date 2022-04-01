Форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития"

"Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги", — заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.