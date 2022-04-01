Экспертно-медийный форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" прошел на площадке "Россия сегодня" в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Форум проходил в онлайн-режиме — одновременно в Москве и в Минске.
Экспертно-медийный форум "Союзное Государство: экономическая интеграция — задачи развития" прошел на площадке "Россия сегодня" в преддверии Дня единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. Форум проходил в онлайн-режиме — одновременно в Москве и в Минске.
"Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии являются повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках", — заявил на форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Ключевыми задачами для успешной экономической интеграции России и Белоруссии являются повышение конкурентоспособности продукции белорусских и российских производителей, расширение их присутствия на новых рынках", — заявил на форуме госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению", — подчеркнул в своем выступлении замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Москва и Минск смогут вместе преодолеть экономический кризис и будут создавать инструменты противодействия санкционному давлению", — подчеркнул в своем выступлении замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания", — приветствовал участников форума генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Российско-белорусское сотрудничество именно в сегодняшнем контексте принимает новые вызовы. Международная медиагруппа "Россия сегодня" рада приветствовать вас в стенах нашего зала и нашего здания", — приветствовал участников форума генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдет испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", — отметил Киселев.
"Союзничество наших стран особенно ценно именно в наши дни, в эти недели, в эти месяцы. Я надеюсь, что оно пройдет испытание, которое проходим мы сейчас все вместе", — отметил Киселев.
"Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай", — заверил губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, регион готов посодействовать отправке 9 миллионов тонн белорусской продукции. Также Приморье готово заменить корейские и японские тракторы на белорусские.
"Порты Приморского края готовы принять товары из Белоруссии, чтобы отправлять их в Китай", — заверил губернатор края Олег Кожемяко. По его словам, регион готов посодействовать отправке 9 миллионов тонн белорусской продукции. Также Приморье готово заменить корейские и японские тракторы на белорусские.
"Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, которая внушала школьникам, что Россия — не братская страна. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии", — констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы проанализировали более 300 украинских учебников. С 1991 года шла целенаправленная работа по искажению истории, которая внушала школьникам, что Россия — не братская страна. Все это вылилось фактически в создание фашистской идеологии", — констатировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги", — заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
"Нас много лет убеждали, что наша молодежь ориентирована на общество потребления, что у них другие ценности. Однако мы видим, что у нас много молодых людей, готовых совершать подвиги", — заявил ректор Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов.
Дискуссии не утихали и в кулуарах. На фото — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.
Дискуссии не утихали и в кулуарах. На фото — генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова.