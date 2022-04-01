В Киеве сняли флаг с посольства Словении из-за его сходства с российским
Нацгвардия Украины вынудила посольство Словении снять флаг из-за его сходства с российским
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр— РИА Новости. Украинские силовики заставили снять флаг Словении со здания посольства в Киеве из-за его схожести с российским, рассказал в эфире TV Slovenija поверенный в делах Боштян Лесяк.
Накануне поверенный в делах вернулся в Киев и повесил словенский флаг перед входом в дипмиссию. Решение премьера Словении Янеза Янши вернуть дипломатов в Киев ранее подвергли критике в Любляне, в частности, экс-премьер Миро Церар назвал его несвоевременным и нецелесообразным. Словенский посол на Украине Томаж Менцин при этом продолжает работать в городе Жешув на польско-украинской границе.
По его словам, в момент возобновления работы диппредставительства в украинской столице была ветреная погода, но спустя два дня ветер стих, после чего знамя перестало развеваться и стало похоже на российский государственный символ.
"Он (Лесяк. — Прим. ред.) сказал, что к нему подошли сотрудники Национальной гвардии, а затем полиция и спросили, могут ли они "временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский"", — цитирует слова Лесяка TV Slovenija.
Телеканал сообщил, что после усиления охраны улицы, на которой расположено посольство, диппредставительство вновь подняло флаг страны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по словам главы государства, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Как отмечали в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Киева. Главной же целью в российском ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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