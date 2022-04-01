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В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины - РИА Новости, 01.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220401/feyk-1781302999.html
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины - РИА Новости, 01.04.2022
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины
МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:50
2022-04-01T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
технологии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в пятницу советник главы Крыма Олег Крючков."Украинские "диванные воины" рассылают по крымским учреждениям липовые документы МЧС. Просят собрать аптечки на случай ЧС, бомбежек и обстрелов. Более того, документы подписаны бывшим руководителем главка МЧС, который перешел на другую работу. Украинские фейкометы даже не проверяют актуальные данные", - сказал Крючков.Власти просят сообщать о подобных рассылках в правоохранительные органы, в частности в МВД.
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россия
украина
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общество, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
14:50 01.04.2022
 
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины

Советник Аксенова Крючков: фейк о "грядущих обстрелах" рассылают украинские диванные воины

© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в пятницу советник главы Крыма Олег Крючков.
"Украинские "диванные воины" рассылают по крымским учреждениям липовые документы МЧС. Просят собрать аптечки на случай ЧС, бомбежек и обстрелов. Более того, документы подписаны бывшим руководителем главка МЧС, который перешел на другую работу. Украинские фейкометы даже не проверяют актуальные данные", - сказал Крючков.
Власти просят сообщать о подобных рассылках в правоохранительные органы, в частности в МВД.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 18:14
"Википедию" привлекут к административной ответственности за фейки
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоТехнологииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияУкраинаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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