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В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины - РИА Новости, 01.04.2022
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины
МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в... РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T14:50
2022-04-01T14:50
2022-04-01T14:50
обострение ситуации в днр и лнр
общество
технологии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в пятницу советник главы Крыма Олег Крючков."Украинские "диванные воины" рассылают по крымским учреждениям липовые документы МЧС. Просят собрать аптечки на случай ЧС, бомбежек и обстрелов. Более того, документы подписаны бывшим руководителем главка МЧС, который перешел на другую работу. Украинские фейкометы даже не проверяют актуальные данные", - сказал Крючков.Власти просят сообщать о подобных рассылках в правоохранительные органы, в частности в МВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины
Советник Аксенова Крючков: фейк о "грядущих обстрелах" рассылают украинские диванные воины