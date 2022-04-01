https://ria.ru/20220401/feyk-1781302999.html

В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины

В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины - РИА Новости, 01.04.2022

В Крыму считают, что фейк о "грядущих обстрелах" рассылают с Украины

МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в... РИА Новости, 01.04.2022

2022-04-01T14:50

2022-04-01T14:50

2022-04-01T14:50

обострение ситуации в днр и лнр

общество

технологии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. МЧС не рассылала в учреждения Крыма предупреждения о возможных обстрелах, документы фальшивые и создаются украинскими "фейкометами", заявил журналистам в пятницу советник главы Крыма Олег Крючков."Украинские "диванные воины" рассылают по крымским учреждениям липовые документы МЧС. Просят собрать аптечки на случай ЧС, бомбежек и обстрелов. Более того, документы подписаны бывшим руководителем главка МЧС, который перешел на другую работу. Украинские фейкометы даже не проверяют актуальные данные", - сказал Крючков.Власти просят сообщать о подобных рассылках в правоохранительные органы, в частности в МВД.

https://ria.ru/20220331/vikipediya-1781147658.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр